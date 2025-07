Stefano De Martino si sbottona (finalmente) sulla storia con la ex Belen: "Fagocitava tutto, ne soffri" In una recente intervista, il conduttore di Affari Tuoi si è lasciato andare a inedie rivelazioni sul suo passato con la showgirl argentina: ecco le sue parole.

Mentre il gossip su Stefano De Martino e la sua nuova fiamma Caroline Tronelli impazza, il conduttore di Affari Tuoi si è lasciato andare tra le pagine del noto settimanale Chi a dichiarazioni inedite sulla storia con l’ex moglie Belen Rodriguez. Come ben sappiamo, il loro matrimonio è stato una vera e propria montagna russa, costellato da addii, ritorni di fiamma, tradimenti e molto di più. Per la prima volta, però, De Martino ha deciso di sbottonarsi e raccontare qualcosa di più: ecco le sue parole.

De Martino sul rapporto con Belen: "Una storia mediatica che fagocitava tutto il resto"

Nonostante la popolarità raggiunta grazie ad Amici di Maria De Filippi, per diverso tempo Stefano De Martino si è visto etichettato, e paparazzato, semplicemente come fidanzato di Belen Rodriguez. "I primi tempi in cui mi vedevo sempre fotografato o raccontato, anche con fantasia, provavo talvolta insofferenza, anche perché venivo visto solo in quella chiave. Ero un ballerino e ho avuto una storia mediatica che fagocitava tutto il resto. La mia professione, in quegli anni, pesava meno della mia storia. E, se sei ambizioso e hai un’idea di futuro come quella che avevo io, un po’ ne soffri", ha raccontato il conduttore rivelando dunque di aver sofferto di una popolarità nata dalla sua frequentazione e non dal suo talento.

"Non ho più lavorato in tv. Ma ho sempre creduto che, alla fine, la vita avrebbe trovato la sua strada. Sapevo che dentro di me c’era altro e l’ho considerata un’occasione per ‘ricentrarmi’. In quel momento ero in un frullatore. Sono diventato papà a 22 anni, stavano cambiando molte cose. E ho capito, col senno di poi, che tutto è servito, perché mi ha fatto realizzare chi volessi diventare. Senza quella battuta d’arresto mi sarei avvitato su me stesso", ha quindi concluso Stefano De Martino.

Stefano De Martino e il rapporto con gossip e paparazzi

Negli anni, e con una carriera che ha decisamente preso il volo, il rapporto di Stefano De Martino con il gossip e i paparazzi che lo seguono ovunque è cambiato. "Negli anni ho cambiato il mio punto di vista sul gossip. La cronaca rosa e la vita professionale non sono antagonisti: più cresce la popolarità e più cresce la curiosità. È il termometro del mio lavoro e, certo, non mi lamento. Anche perché ho capito che il gossip, inteso come chiacchiera bonaria, fa parte dell’animo umano, la curiosità è intrinseca alla nostra natura", ha raccontato De Martino al settimanale Chi.

Infine, la rivelazione: "Come ho fatto a seminare spesso, negli anni, i paparazzi? Semplicemente sono 15 anni che i fotografi mi seguono, mi accorgo quando sono pedinato. E, se mi fotografano, è perché lascio un po’ più liberi gli ormeggi. Ho sempre detto: ‘Se mi trovate, è perché non ho nulla da nascondere’".

