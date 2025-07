Don Matteo travolto dal gossip, il post di Raoul Bova preso d’assalto dagli haters: cosa è successo Dopo il gossip lanciato da Corona sulla (presunta) relazione alle spalle di Rocío Muñoz Morales il profilo dell’attore è stato invaso dai commenti e polemiche.

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Anche Don Matteo deve fare i conti col gossip. Raoul Bova, infatti, sta catalizzato l’attenzione del mondo della cronaca rosa dopo il gossip lanciato da Fabrizio Corona sulla sua presunta relazione extraconiugale con Martina Ceretti, portata avanti alle spalle di Rocío Muñoz Morales. Le parole delll’ex re dei paparazzi sul conto dell’attore romano (che non ha mai confermato il rumor) hanno infatti scatenato i social e anche l’ultimo post di Bova sull’inizio delle riprese della 15esima stagione di Don Matteo è stato preso d’assalto. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Raoul Bova, le accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo (e il mistero delle chat)

L’ultima puntata del podcast di Fabrizio Corona Falsissimo ha scatenato un vero e proprio putiferio intorno alla figura di Raoul Bova, finito al centro del mondo del gossip per una (presunta) relazione extraconiugale. Secondo l’ex re dei paparazzi, infatti, l’attore avrebbe tradito Rocío Muñoz Morales e frequentato per lungo tempo Martina Ceretti, modella di 23 anni con cui si sarebbe incontrato all’Hotel Principe di Savoia di Milano dopo una lunga chat iniziata nel 2023 ("Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti" avrebbe detto attraverso un audio Bova). Corona ha attribuito alla giovane anche altri flirt con Sandro Tonali e Stefano De Martino, ma nessuno di questi rumor (né tantomeno quello del tradimento di Raoul Bova) è stato confermato. Le voci, tuttavia, sono bastate per scatenare il finimondo sui social.

La reazione dei social al gossip: Don Matteo travolto dai commenti degli haters

Dopo l’esplosione del gossip sulla presunta relazione con Martina Ceretti – come anticipato – i profili social di Raoul Bova sono stati presi di mira da haters e non. Il suo ultimo post su Instagram, risalente allo scorso 19 giugno e all’inizio delle riprese della nuova stagione di Don Matteo, è stato travolto dai commenti. Purtroppo – come detto – non mancano frecciate cariche d’odio, ma in tanti hanno preso di mira l’attore romano pungendolo con una buona dose di ironia. "Buongiorno essere speciale!", "Scusate come sono gli occhi spaccanti? Chiedo per un’amica" si legge sui social, e ancora: "Mi viene da citare Emilio Fede", "Grande Raoul nel remake reale di Scusa ma ti chiamo amore", "Ma ci spieghi come è questo sorriso spaccante?".

