Raoul Bova, chi è la (presunta) nuova fiamma Martina Ceretti: il 'tradimento' di Rocío e le parole della modella Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo l’attore avrebbe una relazione con la giovane modella romana: i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Raoul Bova è tornato a infiammare il mondo del gossip. Dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo, infatti, l’attore romano si è ritrovato al centro dell’attenzione della cronaca rosa per la presunta relazione con Martina Ceretti. A pochi mesi di distanza dalle voci di crisi e di un (altrettanto presunto) avvicinamento con Stefano De Martino, Rocío Muñoz Morales potrebbe dunque trovarsi a un punto di non ritorno con Bova, che però non ha confermato il rumor. Scopriamo tutti i dettagli.

Chi è Martina Ceretti, la (presunta) amante di Raoul Bova

Martina Ceretti ha 23 anni, è romana ma lavora a Milano, dove fa la modella per l’agenzia Fashion Model. Ha studiato Filosofia all’università ma, come da lei stesso dichiarato in un’intervista al Corriere dello spettacolo nel 2024, il suo sogno è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo: "Ho anche studiato canto, vorrei riprendere a fare lezioni perché aiuta molto ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone". Martina ha sempre avuto anche la passione per la recitazione e ha intenzione di iscriversi a un’accademia di cinema.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il flirt e il tradimento di Rocío Muñoz Morales: cosa ha detto Fabrizio Corona

Il nome di Martina Ceretti è piombato prepotentemente nel mondo della cronaca rosa, come un fulmine a ciel sereno, "grazie" al suo presunto flirt con Raoul Bova. È stato Fabrizio Corona a lanciare il gossip nel corso della nuova puntata del suo podcast Falsissimo (intitolata "Falsissimo Island parte 1"), parlando di una chat iniziata nel 2023 e durata circa due anni tra l’attore e la modella romana. Bova avrebbe poi chiesto a Martina, quasi trent’anni più giovane di lui, se il suo profilo social fosse fake. Dopo le opportune verifiche i due si sarebbero incontrati all’Hotel Principe di Savoia di Milano e qui Bova avrebbe tradito la moglie Rocío Muñoz Morales. A mostrare le chat a Corona (che però ha mostrato solo una ricostruzione digitale) sarebbe stata la stessa Ceretti, che in passato – stando alle parole dell’ex re dei paparazzi – avrebbe avuto altri flirt ‘importanti’ con Sandro Tonali e Stefano De Martino. Curiosamente fu proprio quest’ultimo al centro dell’ultima presunta crisi" tra Raoul Bova e Rocío, di cui si parlò lo scorso marzo

Parla Martina Ceretti: cosa ha detto sul gossip con Bova

Intervenuta sul suo profilo Instagram dopo l’esplosione del gossip con Raoul Bova, Martina Ceretti ha chiarito la sua posizione. "Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo. Quando Corona era a casa di questo mio amico, io non ho mai fatto nessuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile commentare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato qualcosa" ha spiegato la giovane modella, non confermando (e di fatto non smentendo) le parole di Corona.

Potrebbe interessarti anche