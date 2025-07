De Martino e Caroline Tronelli, prime nubi. Il ‘no’ gelido di Stefano alla proposta d’amore Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova fiamma dell'ex ballerino gli avrebbe proposto un passo deciso verso una relazione seria. Ma lui parrebbe tentennare. Ecco i dettagli.

La storia tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli si fa seria, a quanto pare. Ma stando alle voci che circolano, corroborate adesso da alcune segnalazioni social, il conduttore ed ex ballerino avrebbe risposto ‘picche’ a una domanda molto seria fatta dalla giovane fiamma. Insomma, sul flirt in atto da settimane, come testimoniano foto in barca e pettegolezzi, ci sono davvero pochi dubbi. Quello che invece suscita perplessità, adesso, è quanto sia diventata seria la storia d’amore per i due protagonisti. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Stefano De Martino, l’indiscrezione social sul ‘gran rifiuto’ a Caroline Tronelli

Una coppia che ancora non scoppia, quella formata da Stefano De Martino e Carolione Tronelli. Ma al contrario, potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai fan del conduttore, non fosse per un dettaglio emerso in queste ore, e rilanciato in particolare dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. De Martino e la 22enne Tronelli, com’è noto, si stanno muovendo in tandem in giro per l’Italia, dato che il mattatore di Affari Tuoi è impegnato con il tour di "Stasera tutto è possibile". E la passione tra i due è stata certificata, di recente, da un paio di paparazzate difficilmente equivocabili.

Il punto, però, come dicevamo, è che adesso Rosica suggerisce un’evoluzione non proprio positiva. Lo fa con uno scatto pubblicato nelle sue storie Instagram, dove scrive anche "Ancora insieme Stefano e Caroline. Lei vorrebbe convivere, lui no, solo divertimento". Le immagini mostrano a questo proposito la coppia all’interno di una macchina, De Martino sul sedile del passeggero e lei dietro. E insomma, non è chiaro da quale fonte provengano le informazioni di Rosica, ma se fossero confermate, vorrebbe dire che la liaison estiva rischia già di scricchiolare.

Chi è Caroline Tronelli, la nuova fiamma di De Martino

Pare che Caroline Tronelli, bella 22enne da giorni al fianco di De Martino, conosca il conduttore da parecchio tempo (alcuni dicono da quando lui stava ancora con Belen). Le famiglie dei due, infatti, sarebbero legate da una lunga amicizia, che per Stefano e Caroline sarebbe poi sfociata in una passione travolgente. E anche se nessuno dei due ha confermato le voci (né le ha smentite), la speranza è che presto la coppia esca allo scoperto. A meno che la pista non si raffreddi all’improvviso, proprio per i motivi esposti via social da Alessandro Rosica. Come sempre, staremo a vedere. A partire proprio dalla serata di oggi, quando De Martino è atteso a Lamezia Terme, Calabria, per una nuova data del tour. Se Caroline verrà avvistata al suo fianco, la leggeremo senza dubbio come un’ottima notizia.

