De Martino, le 5 ‘fidanzate’ e il consiglio dei vertici Rai: cosa succede al conduttore In viale Mazzini sarebbe ormai scoppiato il “caso” legato alla vita privata (e troppo chiacchierata) del volto di Affari Tuoi: la situazione e le nuove fiamme

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La vita privata di Stefano De Martino rischia di diventare un caso in Rai. Stando ad alcune indiscrezioni emerse pochi giorni fa, infatti, l’attenzione mediatica destata dal conduttore di Affari Tuoi tra le pagine del gossip e della cronaca rosa non sarebbe stata digerita dai vertici Rai, che avrebbero richiamato De Martino a una condotta più "pulita" e lontana dai nomi di nuove fiamme. Secondo quanto ipotizzato da FanPage, inoltre, l’intricata vita sentimentale del conduttore di punta della Rai potrebbe influenzare il suo futuro. Scopriamo tutti i dettaglia e analizziamo la situazione.

Stefano De Martino, il nodo vita privata in Rai

Come emerso pochi fa in seguito a un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia, la (chiacchieratissima) vita privata di Stefano De Martino avrebbe attirato non solo l’attenzione delle principali riviste di cronaca rosa, ma anche dei vertici Rai. Secondo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino, infatti, in viale Mazzini la situazione sentimentale del conduttore di Affari Tuoi – sempre al centro di nuovi gossip, tra nomi di misteriose ragazze e presunti ritorni di fiamma con Emma Marrone o Belén Rodríguez – avrebbe iniziato a destare preoccupazione. Naturalmente, almeno per il momento, si tratta solamente di rumor e – come sottolineato da FanPage – "nessun richiamo sarebbe pervenuto". Il ‘caso’ De Martino, insomma, sarebbe legato più a un generale malcontento che non a una vera e propria ammonizione da parte della tv pubblica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La situazione sentimentale di De Martino: le cinque fiamme

Dal momento che l’intricata vita sentimentale di Stefano De Martino starebbe addirittura influenzando la sua posizione in Rai, sporge spontanea una domanda: quale è la situazione attuale del conduttore? Negli ultimi tempi il suo nome è stato avvicinato a ben cinque nuove fiamme. La prima è Gabriella Spagnuolo, fidanzata di un grande amico di De Martino, Christian. Poi c’è Luciana Montò, stylist e proprietaria di uno showroom a Napoli, dove proprio in questi giorni ha pubblicato una foto insieme al suo ‘fratellone’ De Martino. Caroline Tronelli è invece la figlia di amici di famiglia, come sottolineato anche dal padre del conduttore con l’intento di smontare il gossip. Non sono esclusi poi ritorni di fiamma, come nel caso di Gilda Ambrosio (amica a sua volta di Luciana Montò), con il quale De Martino ha ammesso di avere avuto una storia e di essere rimasto in buoni rapporti, motivo per il quale li si può vedere ancora insieme in uscite di gruppo a Napoli. Impossibile infine non citare Angela Nasti che, nonostante non abbia mai confermato il rumor, è stata recentemente avvicinata al conduttore di Affari Tuoi dal mondo della cronaca rosa.

Guida TV

Cronaca nera Rai Premium 02:50

Cronaca nera Rai Premium 04:20

Potrebbe interessarti anche