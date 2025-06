Rocío Muñoz Morales e De Martino, staffetta su Rai 2 (dopo le voci di flirt): cosa farà la moglie di Raoul Bova Nella prossima stagione tv l’attrice sbarcherà nel prime time della seconda rete per affiancare Nicola Savino (al ritorno in Rai) nel nuovo programma Freeze

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Rocío Muñoz Morales torna in tv. L’attrice spagnola, infatti, si prenderà una "pausa" dal mondo della recitazione e sbarcherà nel prime time di Rai 2. Stando a quanto rivelato dal portale Affari Italiani la moglie di Raoul Bova affiancherà alla conduzione Nicola Savino, che a breve tornerà in Rai al timone di Freeze. A partire dalla prossima stagione il nuovo show della seconda rete dovrebbe alternarsi con Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino, sempre più vicino alla conferma. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Rocío Muñoz Morales, la ‘nuova vita’ in Rai: ecco cosa farà la moglie di Raoul Bova

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reduce dai successi al cinema e, soprattutto, nelle fiction (l’ultima delle quali al fianco del marito Raoul Bova in Giustizia per tutti), Rocío Muñoz Morales ha deciso di restare nel mondo del piccolo schermo, ma sotto nuove vesti. Secondo quanto svelato da Affari Italiani, infatti, l’attrice madrilena sarà uno dei nuovi nomi alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 in programma il prossimo 27 giugno a Napoli. Come già anticipato da giorni, tra le novità della prossima stagione ci sarà Nicola Savino, pronto a tornare in Rai per una nuova esperienza alla guida di Freeze. Rocío dovrebbe essere la co-conduttrice del nuovo show e affiancare Savino il prossimo autunno, sbarcando ufficialmente nella prima serata di Rai 2. Per l’attrice spagnola e moglie di Raoul Bova non si tratta certo di una prima volta (ha già dimostrato di sapere "reggere" il palco a Sanremo e con Massimo Ranieri a Tutti i sogni ancora in volo) e sicuramente non si tratta di un addio alla recitazione e alle fiction, quanto più una nuova avventura nel mondo della tv al fianco di un "veterano" come Savino.

Freeze, STEP e Stefano De Martino: la nuova stagione di Rai 2

Tra le novità annunciate per la prossima stagione (verrà ufficializzato alla presentazione dei nuovi palinsesti), Freeze sarà una delle new entry dell’offerta del prime time di Rai 2. Oltre a segnare il ritorno in Rai di Nicola Savino – affiancato da Rocío Muñoz Morales, all’esordio alla co-conduzione – il nuovo show si alternerà con ogni probabilità con Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino. Dopo l’emozionante addio in lacrime, infatti, pare che lo storico show di De martino sia destinato alla conferma. Inizialmente pensato come ideale "erede" di STEP grazie alla sua formula tra il varietà e la comicità, dunque, Freeze convivrà con De Martino e Rocío Muñoz Morales si ritroverà a fare la staffetta in Rai con il suo nuovo collega, che in passato era stato avvicinato al suo nome infiammando l’intero mondo del gossip (un rumor poi mai confermato).

Potrebbe interessarti anche