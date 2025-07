Stefano De Martino, i messaggi a Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con Raoul Bova: il rumor Secondo le ultime indiscrezioni il conduttore di Affari Tuoi starebbe sostenendo l’attrice spagnola dopo l’esplosione del gossip sul (presunto) tradimento

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales spunta, ancora una volta, il nome di Stefano De Martino. La coppia sta vivendo un’enorme crisi dopo le voci sul (presunto) tradimento lanciate da Fabrizio Corona e le parole dell’avvocato di Bova, che ha di fatto confermato la rottura. Stando a un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, De Martino avrebbe deciso di stare vicino a Rocío in questo momento delicato. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Stefano De Martino e i contatti con Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con Raoul Bova

Insieme da 12 anni, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sembrerebbero essere arrivati a un punto di non ritorno. La loro storia d’amore è giunta al capolinea (i due sarebbero "separati da molto tempo" stando alle dichiarazioni dell’avvocato dell’attore romano) ed è tornata al centro dell’attenzione del mondo del gossip, anche e soprattutto dopo le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona sulla presunta nuova fiamma di Bova, la giovane modella Martina Ceretti. Tra voci di corridoio e sospetti tradimenti, insomma, Rocío non sta certo vivendo un periodo facile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo un rumor riportato da Alberto Dandolo sul settiminale Oggi, l’attrice spagnola avrebbe ricevuto il sostegno di Stefano De Martino. "Estate rovente per Stefano De Martino, 35. Il conduttore di Affari Tuoi si sta godendo il meritato riposo a bordo del suo yacht Santiago tra baci bollenti con la giovane napoletana Caroline Tronelli, 22, party, defilati e grigliate in famiglia. Stefano però, nonostante il suo neonato legame affettivo, non rinuncia alle sue amicizie, comprese quelle con il gentil sesso" si legge sul magazine, che ipotizza dei contatti tra Rocío e il conduttore Rai: "Lei sta infatti attraversando un periodo complesso a causa della fine della relazione con Raoul Bova. De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà…"

Il legame tra i due e il ‘precedente’

Il nome di Stefano De Martino era stato accostato a quello di Rocío Muñoz Morales già in primavera, quando si era parlato di "un rapporto particolarmente stretto" e di una presunta relazione tra i due, poi smentita. Tra il conduttore di Affari Tuoi e l’attrice madrilena, infatti, sembrerebbe esserci piuttosto un bel legame di amicizia, motivo per il quale non è da escludere che De Martino possa avere tentato di consolare Rocío in un periodo così complesso della sua vita sentimentale.

Potrebbe interessarti anche