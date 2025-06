Stefano De Martino e la ragazza bionda sullo yacht: "Lei è la preferita" Il conduttore in vacanza in Sardegna tra yacht, compagnia femminile e indiscrezioni: Rosica pubblica foto e racconta i retroscena delle sue frequentazioni.

Fonte: RaiPlay

L’estate 2025 regala nuovi capitoli alla vita sentimentale di Stefano De Martino, tornato al centro del gossip per una serie di frequentazioni che stanno alimentando curiosità e polemiche. A raccontare tutto è Alessandro Rosica, esperto di gossip e cronache rosa, che nelle scorse ore ha diffuso sui social immagini inedite e dichiarazioni inequivocabili sullo stato attuale della vita privata del conduttore di Affari Tuoi. In vacanza in Sardegna, tra bagni di sole e gite in yacht, De Martino è stato ‘pizzicato’ in compagnia di una giovane donna bionda che, secondo le ricostruzioni di Rosica, non sarebbe una semplice conoscenza occasionale.

Stefano De Martino e la ragazza bionda sullo yacht: chi è la misteriosa Caroline?

Questo pomeriggio, Rosica ha condiviso due scatti che mostrano Stefano De Martino seduto su una sedia da mare a bordo di uno yacht lussuoso, con una ragazza bionda seduta sulle sue gambe. I volti non sono del tutto visibili, ma l’ex marito di Belen è facilmente riconoscibile grazie anche al tatuaggio sul polpaccio destro. La giovane donna, secondo quanto svelato, si chiamerebbe Caroline e avrebbe alle spalle una famiglia molto facoltosa.

"Io vi dissi che si stava frequentando con tre ragazze: una è Nasti, una è la ragazza bionda della foto (…)", ha raccontato Rosica nelle sue storie Instagram, lasciando intendere una forte complicità tra i due e alludendo a un momento ‘hot’ avvenuto tra i due. Secondo quanto riportato, Caroline e De Martino si conoscerebbero da anni. A rafforzare l’idea di un legame duraturo tra loro, ci sarebbe il fatto che la barca in questione apparterrebbe proprio alla famiglia della ragazza. Un’avventura all’insegna del lusso e dell’intimità, che sembra andare oltre la semplice vacanza estiva.

Rosica svela tutto: "Lui è single e si diverte con tre donne"

A supporto della sua tesi, Rosica ha condiviso ulteriori dettagli sulle dinamiche sentimentali del conduttore: "Vi avevo detto che si frequentava con tre donne", ha ribadito. "Angela Nasti ha detto di avere una relazione con Stefano e di avergli presentato suo padre, questo è vero. Però io ho sempre detto che Angela e De Martino non stanno insieme, perché Stefano non vuole stare con nessuno, perché ama divertirsi".

Il gossip blogger ha precisato che il conduttore mantiene rapporti distinti con tre donne diverse, ognuna legata a una città. "Lui è single e si vuole divertire: quando sta a Napoli si diverte con una, a Roma con un’altra e ora con un’altra che ha portato in vacanza. Con le altre solo cene, lei invece è la preferita, quella che porta spesso in giro, all’estero", ha aggiunto Rosica, sottolineando come Caroline sia l’unica a godere di attenzioni più durature, tra viaggi e apparizioni frequenti. Nonostante i rumors e le foto, De Martino (che recentemente è stato pizzicato da Chiambretti) non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Intanto, il web si divide tra chi apprezza la sua libertà e chi si interroga sul suo ruolo pubblico e privato. Ma una cosa è certa: anche quest’anno, l’estate di Stefano De Martino non passerà inosservata.

