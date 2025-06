"Stefano De Martino con l'ex del figlio di Maria De Filippi": la verità svelata Stefano De Martino avrebbe una nuova fiamma, Caroline, o almeno, è questo che si vocifera. Ma cosa c'entrerebbe la ragazza con Gabriele Costanzo? Ve lo spieghiamo

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Che sia uno showman, questo è ormai appurato da tempo, ma ciò che a molti sfugge ancora è il suo fascino. Stefano De Martino, punta di diamante di Affari Tuoi e della Rai (e blindatissimo), è uno dei volti italiani più amati e apprezzati della televisione. Nelle ultime ore, circola sul web una notizia che lo riguarda: a quanto pare, il conduttore partenopeo avrebbe una nuova presunta fiamma, il cui nome, sarebbe stato associato anche a quello di Maria De Filippi. Ma per quale motivo? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più al riguardo.

Stefano De Martino, chi è Caroline (presunta fiamma) e cosa c’entra con Gabriele Costanzo

Stefano De Martino avrebbe una nuova (e presunta) fiamma, Caroline. Alessandro Rosica ha diffuso sui social un’indiscrezione sulla possibile relazione tra i due, dopo aver parlato anche della vicinanza di Stefano ad Angela Nasti. Le storie non sarebbero del tutto concluse, ma si tratterebbe di incontri sporadici con possibili sviluppi. La cosa che ha innescato maggiore o particolare curiosità per questa liason (se esiste) è il legame che si dice esserci con Maria De Filippi: pare che sia la ex del figlio Gabriele. Tuttavia, però, fonti vicine alla Fascino hanno smentito il presunto legame tra Caroline e Gabriele Costanzo, figlio della conduttrice di Uomini e Donne, affermando che Caroline non ha mai lavorato con la società né avuto rapporti con Costanzo. La famiglia De Filippi-Costanzo è nota per la sua riservatezza, quindi sicuramente, non ci saranno ulteriori dichiarazioni sull’argomento.

L’indiscrezione su De Martino e Caroline: "Super affiatati"

Inoltre, sempre Alessandro Rosica, ha aggiornato i suoi follower sulla relazione tra Stefano De Martino e Caroline affermando: "Super affiatati, prima e dopo. Ieri hanno cenato insieme". Potrebbero presto uscire allo scoperto, anche perché Stefano è amico della famiglia di lei, che ha reagito bene al gossip. Le foto condivise sui social mostrano chiaramente De Martino, riconoscibile anche per i tatuaggi. Caroline sarebbe un’amica speciale, con cui Stefano ha una frequentazione non esclusiva. Bisogna solo vedere se proseguirà o finirà presto (qualora fosse vera). Al momento, De Martino si ritiene single; da tempo, si parla, ormai, anche di un flirt con Angela Nasti, ma senza impegni seri.

Stefano è quasi pronto per andare in vacanza: le registrazioni di Affari Tuoi stanno per concludersi (entro il 12 giugno), e l’ultima puntata andrà in onda il 28 giugno. Dopo una stagione ricca di impegni e aspettative altissime che non sono state deluse, un meritato relax è ciò che gli serve.

