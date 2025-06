Stefano De Martino non è più single, arriva la prova: paparazzato in videochiamata Dopo settimane di rumor, pare ci sia la conferma che il conduttore di Affari Tuoi faccia coppia fissa con Angela Nasti: cosa sappiamo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Da settimane si vocifera di un possibile nuovo amore nella vita di Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi, quindi, non sarebbe più single, ma impegnato con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella dell’influencer Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni. A lanciare la prima indiscrezione al riguardo è stata Deianira Marzano, nel mese di maggio. L’esperta di gossip aveva pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui riportava lo scoop rivelatole da un utente: "La cosa è seria me l’ha detta una persona fidatissima", si leggeva nel post in cui si parlava anche di un incontro con il padre della nuova fiamma di De Martino. Ora, a confermare questo gossip, arriva anche un’altra segnalazione, fatta da Very Inutil People. Ecco cosa sappiamo.

Stefano De Martino e Angela Nasti stanno insieme, arriva la (presunta) conferma

Sembra proprio che Stefano De Martino e Angela Nasti facciano coppia fissa. Il pettegolezzo che riguarda i due e che da settimane circola sul web, quindi, potrebbe essere vero e ora a confermarlo c’è anche un’altra segnalazione, che arriva dopo la prima fatta a Deianira Marzano. A pubblicare la nuova indiscrezione su De Martino e l’ex di Uomini e Donne, è stata la pagina Instagram di Very Inutil People, dove un utente ha mandato un video in cui si vede chiaramente il conduttore di Affari Tuoi fare una videochiamata ad Angela Nasti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mentre era allo stadio Maradona di Napoli, nel giorno in cui la squadra ha vinto lo scudetto, Stefano De Martino è stato sorpreso proprio durante una telefonata video con Angela Nasti. Un tifoso, seduto dietro all’ex di Amici, ha ripreso tutta la scena e ha poi girato la paparazzata al sito web che l’ha pubblicata su Instagram. Dai due diretti interessati, ancora nessuna conferma né smentita, ma questo scoop per lo meno sembra essere la prova che i due si sentano e siano in contatto costante.

Potrebbe interessarti anche