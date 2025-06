Michela Persico, l’ex marito Rugani ha già una nuova fidanzata: chi è e perché è finita con la conduttrice Stando alle ultime indiscrezioni il difensore della Nazionale avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio: chi è la sua nuova fiamma

È finita tra Michela Persico e Daniele Rugani. Dopo il matrimonio del 2004 e un lungo periodo di crisi, infatti, sembra proprio che la relazione sia giunta al capolinea. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, il difensore della Nazionale avrebbe ritrovato l’amore al fianco di una nuova, misteriosa, fiamma. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Michela Persico, l’ex Rugani ha una nuova fiamma

Convolati a nozze nel 2024, Michela Persico e Daniele Rugani hanno fatto chiacchierare il mondo del gossip unendo – un po’ come da tradizione – la cronaca rosa e lo sport. La loro relazione, tuttavia, ha vissuto una lunga crisi (si è parlato anche di presunti tradimenti) e nelle ultime settimane sembrerebbe essere giunta definitivamente al termine. "Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio (…) Si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così" avrebbe rivelato la conduttrice a Gabriele Parpiglia.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, inoltre, Daniele Rugani avrebbe già una nuova fiamma. Stando alle parole del noto ‘investigatore social’, infatti, il difensore ex Empoli e Juventus oggi in forza all’Ajax avrebbe ritrovato l’amore al fianco di una nuova fidanzata di nome Valentina. "Vive a Milano, è lei al cento per cento. Ci ho parlato anche poco fa, vuole vivere la sua storia delicata con Daniele e non cerca hype" ha raccontato Rosica. Naturalmente si tratta di un rumor, non ancora né confermato né smentito da nessuno dei diretti interessati; è molto difficile che Rugani, recentemente tornato in Nazionale, possa esporsi sulla questione, così come la ormai ex moglie Michela Persico.

Rugani-Persico, la storia e la fine del matrimonio: cos’è successo

Daniele Rugani e Michela Persico si sono conosciuti nel 2016 a un torneo di tennis e poco dopo è scattata la scintilla. I due hanno vissuto insieme una lunga relazione, coronata dalla nascita del primo figlio Tommaso, venuto alla luce nel 2020. Nel 2024 il calciatore e la conduttrice si sono sposati a Torino, nella chiesa di San Carlo Borromeo. Un anno dopo, però, la situazione è precipitata e il matrimonio è arrivato al capolinea. Secondo alcune voci all’origine della crisi ci sarebbe stato il trasferimento di Daniele all’Ajax e la conseguente nuova vita lontano dall’Italia, ad Amsterdam, dove Michela ha ammesso di avere avuto non poche difficoltà, soprattutto agli inizi.

