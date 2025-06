Affari Tuoi, Valerio dà retta al fratello e snobba il nonno ma finisce malissimo. Social infuocati: "Perché?" Nella puntata del 3 giugno, la partita di Valerio parte maluccio e finisce peggio a causa di una sensazione del fratello Francesco: cosa è successo su Rai Uno

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno martedì 3 giugno 2025. A giocare è Valerio, concorrente della regione Umbria e insegnante di professione. Tra le mani ha il pacco numero 7 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il fratello Francesco, anche lui insegnante. "Che fantasia" commenta De Martino. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: salame norcino. Ecco cosa è successo nella puntata del 3 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 3 giugno 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la puntata di Valerio e Francesco? La partita comincia in maniera abbastanza altalenante, perché eliminano subito 1 euro, 300mila euro, unica vera batosta nei primi 6 tiri, 100 euro, 200 euro, 10mila euro e 15mila euro. Il Dottore parte con un’offerta di 26mila euro, che Valerio commenta così: "26mila euro non li ho mai avuto e penso non li avrò mai se non li accetto adesso. Mi sto divertendo, penso che sia un’opportunità da sfruttare fino alla fine". Poi escono dal tabellone i 75mila euro, 5mila euro, 20mila euro. Ora il Dottore propone il cambio, ma i fratelli non hanno dubbi: "Lo rifiutiamo". Subito dopo un’altra botta molto forte, perché perdono i 100mila euro e Valerio chiede il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu", che funziona: il salame norcino va in Piemonte, pacco della new entry. Poi si passa alla meditazione zen ed eliminano un altro blu! Il Dottore offre sempre 26mila euro, ma Valerio dice che vuole provare ad arrivare fino alla fine di questa esperienza con tutti loro (pacchisti e conduttore) e fa tritare l’assegno da Francesco.

Una volta usciti i 50 euro, il Dottore propone il cambio, ma il concorrente svela: "Su questo numero ho una sensazione buona" e poi aggiunge: "Per ora lo rifiutiamo". Quando perde i 200mila euro, il Dottore gliene offre 10mila per non fare 3 tiri: "Ormai tentiamo dai" commenta Francesco e Valerio si dice d’accordo: "Abbiamo tentato fino ad adesso, perché fermarci? Ci sono i 50mila e sono tanti soldi. Vado avanti". Finalmente arriva un po’ di fortuna: al centro dello studio si balla Anema e Core dopo aver aperto il pacco da 0 euro, e subito dopo trovano pure Gennarino, che entra in scena trotterellando! Poi se ne va un altro pacco rosso e sul tabellone restano i 50mila euro, 10 euro e 20 euro. A questo punto il Dottore propone il cambio e il concorrente lo accetta, lasciando il pacco 7 per il numero 14 su consiglio di Francesco. "Io ho il 14 che mi chiama per prenderlo, non per aprirlo. Però è molto difficile" aveva detto il fratello poco prima del cambio e di scoprire che nel 7 c’erano solo 20 euro.

Il Dottore si gioca l’ultimo tiro a carte e Valerio pesca il cambio per poi fare un lungo ragionamento, chiedendosi "Perché non farmi direttamente un’offerta, se ci sono 50mila euro dentro il pacco, per farmi accettare di meno?". Francesco invece pensa che nel 14 ci siano i 50mila euro e spiega: "Sto ricostruendo casa ed è un numero che ritorna, era scritto anche sulle persiane nuove. Ed è anche il giorno del mio anniversario di fidanzamento". Il concorrente aggiunge: "Finché si gioca si gioca, ma quando ci sono soldi di mezzo… il 4 (l’unico numero sul bancone, ndr) è il giorno che è nato nonno, nella nostra famiglia siamo in 4, è un numero che torna. Credo che la famiglia possa aiutare e che mio nonno mi guardi dall’alto. Ma ciò che è importante per mio fratello, lo è per me". Alla fine, Valerio decide di seguire il consiglio di Francesco, basato su una sensazione, e rifiuta il cambio. Al termine della partita, i due fratelli scoprono di avere nel pacco 14 solo 10 euro: "I 50mila erano nel 4. La fortuna non è passata di qua questa sera" commenta Stefano De Martino.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 3 giugno 2025 di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social: "E’ stata colpa delle persiane…", "Quando ti viene fatta un’offerta da 20K, che è meno della metà, devi capire che in quel pacco non hai nulla!!! DOVEVI CAMBIARLO…", "Doveva ascoltare se stesso, non il fratello", "Ma puoi tenerti il numero 14 perché l’anniversario di fidanzamento di tuo fratello, che diavolo ti rappresenta???", "Lui vorrebbe strozzare il fratello, lo so", "Tanti ragionamenti, ma non hanno fatto farina!", "Aveva fatto un ragionamento perfetto, perché non cambiare poi?", "Quindi il dottore li avrebbe aiutati in entrambi i casi. E vabbè", "Ma il fratello vuole i soldi solo per sé??", "La partita era tua, non di tuo fratello", "Il 14 la data delle persiane e dell’anniversario del fratello…".

