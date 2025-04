Affari Tuoi, De Martino ironizza sul matrimonio (costosissimo) con Belen e Simon spreca una maxi-vincita: “Incontentabile” Nella puntata del 24 aprile, la partita di Simon prende una brutta piega nel finale con soldi sicuri e sui social scatta la polemica: cosa è successo

È Simon a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 24 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Trentino-Alto Adige, un giocatore professionista di hockey sul ghiaccio che per arrotondare lavora in un albergo con la sua dolce metà (si occupano dell’ospitalità), pesca il pacco numero 18 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla futura moglie Anna. I due si sposeranno il prossimo 10 maggio sul lago di Garda. "Abbiamo frequentato lo stesso liceo e da lì è iniziato tutto…" racconta la fidanzata. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: gli Spatzle. Ecco cosa è successo durante la puntata del 24 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 24 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Simon e Anna comincia abbastanza male, perché con i primi due tiri eliminano i 200mila euro e 30mila euro. Poi arriva un colpo di fortuna: escono 0 euro e si balla sulle note di Anema e Core con tutti i pacchisti e il conduttore al centro dello studio. Subito dopo vanno via 200 euro, 20mila euro e 10mila euro. La prima chiamata del Dottore termina con un’offerta di 30mila euro, una "bella offerta" rifiutata perché "siamo venuti qui per giocare". Con i 3 tiri successivi, la coppia trova prima 1 euro e poi 500 euro e 100 euro, ma di Gennarino nessuna traccia: "Si nasconde bene. Dove si sarà cacciato?" si domanda Stefano De Martino. Al termine della tripletta, ci sono più rossi che blu sul tabellone e il Dottore propone il cambio. "Il momento è giusto" commenta Anna e Simon accetta di cambiare pacco, lasciando il 18 per il numero 16, ma il motivo di tale scelta, per strategia, il concorrente non vuole ancora rivelarlo. Subito dopo scopre che nel pacco pescato a inizio partita c’erano gli Spatzle, ed è festa, anche visto che il conduttore gli aveva fatto credere di aver tanti soldi nel 18: "Simon, tu non ci crederai, ma li avevi tu e ti ha offerto il cambio!"

Poi escono di scena i 15mila euro e 100mila euro, seconda batosta della serata. La ‘nuova’ offerta è 30mila euro, uguale alla precedente, ma Simon vuole continuare a divertirsi: "Noi siamo ragazzi sportivi, ci piace vincere ma sappiamo anche accettare un’eventuale sconfitta" dice Anna prima di tritare l’assegno, dando quindi manforte al futuro sposo. In seguito, chiamano il pacco della new entry dove ci sono solo 50 euro: mito sfatato. Ora il Dottore ripropone il cambio ed è Anna a dire "No, noi ci teniamo il 16". La partita prosegue benissimo perché, finalmente, la coppia ‘libera’ Gennarino, la mascotte del programma, per poi rifiutare i 36mila euro offerti dal Dottore e trovare i 75mila euro nel pacco successivo (ma i 300mila sono ancora sul tabellone). Il Dottore continua a basarsi sulla regola dell’alternanza, ma Simon e Anna decidono di rifiutare l’ennesimo cambio. Poi eliminano i 5 euro e De Martino gli domanda: "Quanti invitati sono previsti alle nozze?". La risposta è "110" e il conduttore scherza: "Al mio matrimonio 110 erano i camerieri, lo sto ancora pagando", facendo riferimento con un pizzico di malizia alle nozze-evento del 2013 con Belen Rodriguez. Il Dottore offre ancora una volta 36mila euro, ma l’assegno viene tritato e poi Simon trova l’ultimo pacco blu. "Soldi sicuri! Questo matrimonio s’adda fare" grida Stefano De Martino.

A questo punto l’offerta sale a 50mila euro, ma la coppia mira ai 300mila euro, cifra che però eliminano facendo il tiro successivo. Poi Anna, prima di rifiutare ancora il cambio, svela il motivo per cui hanno scelto il pacco numero 16: "Guardavo Affari Tuoi con mia nonna quando aspettavo che Simon tornasse dagli allenamenti. Per noi i numeri non hanno mai avuto un significato, però, poco dopo la perdita di mia nonna ci hanno chiamati per i provini. Lo abbiamo visto come un segno e abbiamo puntato sul 16 perché rappresenta la data della sua nascita, è nata il 16 febbraio (l’altro numero in gioco è il 2, ndr)". Nel gran finale, dove ci sono ancora i 5mila e i 50mila euro da trovare, il Dottore chiama in studio e chiede il parere di Lupo per permettergli di "riscattarsi" dopo i piccoli errori commessi in passato con le previsioni. L’opinionista dice che, secondo lui, nel 16 ci sono i 5mila euro e ha ragione: Simon e Anna scoprono di avere nel proprio pacco la cifra più bassa. "Il riscatto di Lupo!" urla Stefano De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Come di consueto, sui social non mancano le polemiche nemmeno dopo la puntata di Affari Tuoi del 24 aprile 2025: "Questo è quello che meritano 5000€. Anzi sono troppi, non per il ragazzo, ma per la ‘sposina’ incontentabile", "Gli sta bene, non buttava via così 50k. Mi dispiace", "Menù del matrimonio: pizzette, rustici e birra Forst", "Niente, non ci pagano nemmeno il pranzo", "Manco i fiori ci pagano", "Si sapeva ahahaha. Ma sanno giocare un po’? O vanno lì senza aver mai visto il programma?".

E ancora: "Così imparate a rifiutare €50,000", "Praticamente ha giocato lei. Un po’ di attributi amico", "Offerte abbastanza basse, tantissimi cambi. Hanno i 5000€. Non hanno saputo giocare secondo me", "È sicuro perlomeno il rimborso degli inviti", "Soldi sicuri ma 5 mila euro non bastano per un matrimonio", "Ma lui è muto".

