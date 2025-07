De Martino, nessun rimprovero per i troppi flirt: “Io e la Rai parliamo d'altro”. E svela lo show con Gianni Morandi Dopo i rumors, arriva la smentita: la Rai non ha mai chiesto a De Martino di frenare la sua vita privata. Il conduttore è impegnato in un nuovo amore intenso.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

C’è chi lo definisce un ‘Don Giovanni‘ e chi lo ritiene semplicemente un ragazzo giovane, bello e attraente, che si gode la vita in compagnia di chi vuole e facendo ciò che desidera. Dopo il grande successo riscosso al timone di Affari Tuoi (tanto che la Rai lo ha gelosamente ‘blindato’), Stefano De Martino si sta godendo il meritato relax, tra mare, sole, yacht… e donne. A tal proposito, nei giorni scorsi sono emersi dei rumors secondo cui la Rai avrebbe ‘rimproverato’ il conduttore per i suoi continui flirt ma, è arrivata la smentita dell’ex allievo di Amici, il quale sembra aver intrapreso una storia con Caroline Tronelli. E quindi, qual è la verità? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Stefano De Martino, arriva la smentita sul presunto rimprovero della Rai

Giorni fa, ha fatto ‘rumore’ una notizia secondo cui De Martino sarebbe stato ‘bacchettato’ dalla Rai a causa di una vita privata un po’ troppo ‘movimentata’. A smentire tutto, però, ci ha pensato il conduttore di Affari Tuoi, il quale, in un’intervista al settimanale Mio, ha rivelato: "Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato. Sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro." Stefano è sereno riguardo al suo lavoro: sarà di nuovo alla guida di Affari Tuoi dal 7 settembre e riprenderà anche Stasera tutto è possibile, dopo aver lasciato intendere che avrebbe terminato la sua esperienza alla guida del feel-good-show di Rai 2. Ma non solo. Probabilmente condurrà anche uno show a due con Gianni Morandi, in quello che potrebbe essere uno degli eventi tv più attesi della prossima stagione televisiva. Riguardo a quest’ultimo, ha detto: "Ci siamo trovati molto bene, è nata una nuova amicizia fatta di pranzi e cene tra Bologna e Napoli. Abbiamo buttato giù qualche idea, continuiamo a parlarne. Se troveremo quella giusta, magari qualcosa la metteremo in pratica davvero: l’entusiasmo c’è!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stefano De Martino, vacanze in compagnia di Caroline Tronelli

Il bel De Martino si sta godendo le vacanze in dolce compagnia. A quanto pare, il conduttore sembra aver trovato una nuova relazione importante con Caroline Tronelli, una ragazza di 22 anni. I due sono stati visti insieme in atteggiamenti intimi sullo yacht Santiago, che prende il nome dal figlio di Stefano. Caroline ha già presentato Stefano alla sua famiglia, e per lui ha lasciato il suo precedente fidanzato. Dopo la rottura con Belen Rodriguez, Stefano si è mostrato molto riservato, ma con Caroline sembra molto coinvolto. Dopo una vacanza in Sardegna, la coppia ha proseguito il viaggio in Sicilia, condividendo sui social foto che mostrano un legame profondo. Caroline proviene da una famiglia di imprenditori napoletani; suo fratello è CEO di un brand di abbigliamento da mare di lusso. Sul suo profilo social condivide soprattutto foto di viaggi al mare, senza rivelare altro della sua vita privata.

Potrebbe interessarti anche