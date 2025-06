Affari Tuoi, Amadeus affranto per la morte di Harley: "Non dimenticherò". La scelta di Stefano De Martino Harley Zuriatti, malata di tumore, aveva partecipato ad Affari Tuoi commuovendo il pubblico. Amadeus la ricorda con affetto, nessun messaggio da De Martino

Affari Tuoi è ancora sotto choc: nelle scorse ore è morta ‘la guerriera’ Harley Zuriatti, ventinovenne che aveva partecipato al programma di Rai 1 nell’aprile del 2024. La sua storia aveva commosso tutti, grazie al coraggio e alla forza con cui aveva parlato della sua terribile malattia (un tumore all’utero, affrontato con grande sorriso e determinazione). Un vuoto che ha scosso non solo il format, a cui aveva partecipato col marito Andrea, ma anche i telespettatori che l’hanno conosciuta. Poco tempo fa, sul suo profilo Instagram, Amadeus (che allora era al timone del programma) ha deciso di ricordare Harley con un messaggio toccante e sincero. Ma in molti si stanno già chiedendo perché De Martino non ha ancora proferito parola al riguardo.

Affari Tuoi, Amadeus ricorda Harley Zuriatti: "Un abbraccio che non dimenticherò mai"

Ha affrontato la malattia con coraggio, e noi ricorderemo Harley Zuriatti con il suo grande sorriso. Amadeus ha voluto ricordare con affetto l’ex pacchista di Affari Tuoi, la 29enne friulana scomparsa a causa di un tumore, con due Instagram Stories. La giovane aveva partecipato ad Affari Tuoi insieme al marito Andrea, durante la conduzione di Amadeus. In quella puntata, andata in onda il 22 aprile 2024, Harley raccontò la sua battaglia contro la malattia e le nozze celebrate poco dopo la trasmissione. Amadeus le ha reso omaggio scrivendo: "Un abbraccio che non dimenticherò. Ciao Harley" e condividendo una foto insieme a lei. In un’altra story ha aggiunto: "Coppia meravigliosa, Andrea e Harley", accompagnando il messaggio con uno scatto della coppia.

Durante il programma, Harley raccontò di aver scoperto Affari Tuoi mentre faceva la chemioterapia: "Avevo grossi pensieri positivi. Da quando mi sono ammalata, il mio scopo è diventato dare forza alle persone che vivono ciò che vivo io. Nel reparto oncologico, quando facevo la chemioterapia, facevo 7-8 ore di infusione, quindi ero la veterana che stava tutto il giorno nella sua postazione. Passavano tante persone e ho avuto modo di conoscerne tante. Così mi sono resa conto che il mio desiderio più grande era sentire le loro storie e dargli forza. Molte persone piangono mentre fanno la chemioterapia, stanno male perché non hanno un supporto emotivo, non hanno un aiuto". Harley Zuriatti riuscì a vincere ventimila euro durante la puntata.

De Martino non ha commentato la morte di Harley Zuriatti (di Affari Tuoi)

In tanti, però, si stanno già chiedendo come mai Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi, per il momento non ha ancora commentato la morte di Harley. Probabilmente, questa sua scelta è dettata dal fatto che lo showman napoletano non vuole alimentare questa sorta di ‘circolo del dolore‘ mediatico che il più delle volta, purtroppo, si crea in questi casi.

