Affari tuoi, il bilancio di De Martino: empatia e show alle stelle col Dottore (ma il look non va) L'ex ballerino ha chiuso la stagione da assoluto mattatore Rai. Tra numeri stratosferici, molta piacioneria e più mestiere del previsto. Però resta un dubbio. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Si chiude la stagione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi ed è (già) tempo di bilanci. Ottimi, ovviamente, dato l’impatto dirompente che il debuttante ha avuto sul primo canale Rai. Nessuno, neanche i più ottimisti alla vigilia, si sarebbe immaginato un numeri del genere, con picchi del 30% di share e un seguito che (almeno sul lungo periodo) rischia davvero di fare impallidire l’ex del programma Amadeus. Tutto, o quasi, pare aver funzionato. Dal tono gioviale, alla naturalezza degli sketch, passando per l’intesa incredibile con il Dottore. Anche se alcuni imputano al giovane De Martino uno stile un po’ ingessato e auto-compiaciuto. E poi c’è il tema degli attacchi ripetuti da Striscia La Notizia, ai quali Stefano non hai mai risposto con forza. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Affari Tuoi, il bilancio (positivissimo) della prima stagione di De Martino

L’ultimissima puntata della stagione di Affari Tuoi, andata in onda sabato scorso, ha fatto registrare il 32,1% di share e un totale di 4 milioni 245 mila spettatori. Numeri stratosferici, merito soprattutto del nuovo volto del game show dei pacchi, Stefano De Martino. Appena un anno fa, l’ex Amici era stato promosso con qualche rischio da Viale Mazzini. Ma già dalle prime settimane di settembre 2024, in realtà, si era capito che il rischio avrebbe ripagato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È infatti difficile trovare un difetto alla stagione trionfale dell’ex di Belen. Intervistato da Antonio Dipollina, lo stesso De Martino ha riassunto così le sue gesta: "Temevo che Affari tuoi potesse essere troppo per me, invece è andata bene. Ora lo penso per Sanremo: o si rimpicciolisce il Festival o mi ingrandisco io. Devo aggiungere esperienza: per farlo bene ci vuole qualche capello bianco, ma vorrei farlo con ancora tutti i capelli in testa".

Tra i meriti di De Martino c’è tanta capacità di piacere – un po’ a tutti – adulando in senso buono sia il pubblico che chi gareggia con i pacchi. E si aggiunge anche un istinto raro, che a Stefano permette di improvvisare leggendo in fretta la temperatura dello studio. Poi c’è il feeling, quello con i co-protagonisti dell’avventura Rai. Dal Dottore ‘Pasqualo’, che con De Martino interagisce a meraviglia, ai personaggi Thanat e Lupo. Per non parlare di una certa morigeratezza, che evita all’ex ballerino (quasi sempre) di fare uscite azzardate o andare oltre quello che sa di poter fare bene.

Qualche caduta di stile e dove può migliorare Stefano De Martino

Ma dato che la perfezione non è di questo mondo, anche nella stagione di De Martino si possono notare pecche. Per alcuni stanno tutte nello stile (letteralmente, come si veste) del latin lover partenopeo. Che si è scelto un vestivo attillato da avvocato in carriera, per strizzare l’occhio a signore e signorine. Però rischia di risultare, in questo modo, fin troppo piacione e ‘furbo’. Insomma, uno che sa come lavorarsi gli occhi del pubblico.

Oltre a questo, va notato che De Martino a volte tende a finire leggermente fuori giri, forse per il piacere naturale di fare show. Cosa che però, a lungo andare, potrebbe trasformare Affari Tuoi in un programma-macchietta.

E infine, è criticabile per alcuni il fatto che Stefano De Martino non abbia mai alzato la voce contro le insinuazioni di Striscia La Notizia. Anche se è vero che spetta sempre all’azienda difendersi, in primis. E forse lo stile di De Martino non prevede il campo di battaglia, per così dire. Ma a parte questo, c’è ben poco da rimproverargli.

Potrebbe interessarti anche