De Martino ci ripensa: “Resta a Stasera tutto è possibile”. Perché e cosa succede ora Un'indiscrezione dell'ultim'ora sembra contraddire quanto dichiarato dallo stesso conduttore, solo poche settimane fa. A convincere l'ex ballerino sarebbero stati due dettagli.

Colpo di scena, a dir poco clamoroso, a Stasera tutto è possibile. Il conduttore Rai Stefano De Martino, dopo aver salutato (con rammarico) lo scorso aprile, sarebbe stato convinto a restare alla guida dello show. Per lui si prepara almeno un altro anno, propiziato dalla necessità di dare continuità ai successi ottenuti finora. Anche se De Martino, a dirla tutta, avrebbe preferito dedicarsi a nuovi format. Ma l’insistenza dei vertici, e un cavillo sul contratto, potrebbero aver fatto tutta la differenza del mondo. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino, il ripensamento choc e il ritorno a STEP

Come ha annunciato Fanpage.it poco fa, pare che Stefano De Martino resterà ancora un anno alla conduzione della sua ‘creatura’, Stasera tutto è possibile. Lui stesso, lo scorso 8 aprile 2025, aveva salutato con commozione lo show, convinto dell’addio definitivo. "È stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia", aveva detto l’ex ballerino. Ed è proprio la ‘famiglia’, cioè il cast collaudato di STEP, che avrebbe giocato un ruolo decisivo nel dietrofront.

Nelle scorse settimane è infatti emerso il timore, da parte del cast, che senza De Martino la magia del programma rischiasse di svanire in fretta. E allora i vertici si sarebbero messi al lavoro, dice Fanpage, facendo pressioni sul conduttore per un rinnovo. Almeno un altro anno, dunque. E poi si vedrà.

Il peso del contratto di De Marino con la Rai

Emerge in queste ore anche un dettaglio tecnico, legato al contratto di Stefano in Rai. Il presentatore, infatti, sarebbe vincolato ancora a un certo numero di puntate su Rai 2. E sebbene avesse intenzione di provare strade nuove, o format originali, pare che la rete abbia preferito aggrapparsi a questo cavillo per spingerlo a tornare sui suoi passi. Perché Stasera tutto è possibile è ormai un programma più che consolidato, e forse cambiare proprio adesso sarebbe una scelta azzardata.

Quanto ai papabili successori di De Martino, si parlava dei The Jackal, cioè Ciro Priello e Fabio Balsamo. Stefano sembrava intenzionato a fare un graduale passaggio di consegne con i comici napoletani, ma adesso tutto resta in sospeso. E non è chiaro, ancora, quale ruolo potranno avere Ciro e Fabio nel corso della prossima stagione di STEP.

E intanto De Martino continua la sua cavalcata trionfale in Rai, forte del successo clamoroso di Affari Tuoi e di un dietrofront insperato su STEP. La prossima stagione, con ogni probabilità, sarà quella della consacrazione definitiva dell’ex Amici. E chissà che poi non si possano aprire per lui anche le porte di Sanremo.

