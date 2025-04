Stop a De Martino, 'Stasera tutto è possibile' non va più in onda su Rai2: chi lo rimpiazza Il comic show ha chiuso la stagione la scorsa settima e questa sera - 15 aprile - su Rai 2 vedremo lo spettacolo teatrale di Enrico Brignano, 'Ma...diamoci del tu!'.

Niente Stasera tutto è possibile. Questa sera su Rai 2, martedì 15 aprile 2025, il fedele pubblico di Stefano De Martino non potrà più intrattenersi a suon di risate con l’allegra comitiva di STEP. Il comic show, infatti, ha chiuso i battenti la scorsa settimana, quando è andato in onda con l’ultima puntata stagionale, strepitosa in fatto di ascolti e con ospiti d’eccezione come Emma Marrone. Il programma ha terminato la nuova edizione con un ottimo 17,6% di share e 2.725.000 spettatori incollati al teleschermo, battendo il debutto de Il Turco su Canale 5 e Morgane Detective su Rai 1. Purtroppo, però la stagione è finita e il padrone di casa di Affari Tuoi ha dovuto cedere il posto a un altro grande della comicità, Enrico Brignano, in onda da questa sera sul secondo canale con il suo show ‘Ma…diamoci del tu!‘.

Stasera tutto è possibile non va in onda (15 aprile): al suo posto c’è Enrico Brignano

Stefano De Martino e il suo Stasera tutto è possibile sono andati in onda la scorsa settimana con l’ultima puntata stagionale del comic show. Questa sera, martedì 15 aprile 2025, quindi, il programma non ci sarà, e al suo posto troveremo Enrico Brignano con il suo spettacolo ‘Ma…diamoci del tu!‘, titolo che vuole essere un invito a raccontarsi mettendosi a nudo. Lo show sarà un viaggio nel tempo, tra delusioni e porte in faccia, storia familiare e tanti aneddoti personali del comico, raccontati come sempre con la sua inconfondibile grinta e ironia.

"Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il ‘lei’ sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese", raccontava Brignano, come si legge sul Resto del Carlino, aggiungendo:

Ultimamente poi, dopo la pandemia che ha acuito le distanze, il tu è diventato ancora più un fatto di forma, ma non di sostanza. E siccome io sono un uomo di sostanza – si dovrebbe capire già solo guardandomi – vorrei recuperare quel TU che ci siamo persi per strada… Quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infida, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto da parla".

