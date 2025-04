Stefano De Martino, l’addio a STEP e la rivoluzione: “Il gruppo si dissolve”. E già c'è il sostituto Dopo il finale dell’undicesima e ultima edizione di Stasera Tutto è Possibile i comici sono sicuri: “Se non c’è Stefano non ci siamo neanche noi”

Stasera Tutto è Possibile non esiste più. Lo scorso 8 aprile è andato in scena il gran finale dell’undicesima e ultima edizione dello show su cui, dopo 10 anni (di cui più della metà guidati da Stefano De Martino, dopo l’era Amadeus), è calato il sipario. Al termine di una stagione da record De Martino ha salutato in lacrime il pubblico della prima serata di Rai 2, lasciando intendere di essere arrivato alla fine della sua lunga cavalcata (per lui si parla di un futuro più che roseo su Rai 1 sulla scia del successo di Affari Tuoi). Ma che ne sarà dello storico cast del programma? In un’intervista a Fanpage, Francesco Paolantoni ha parlato del finale e del futuro di STEP. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Stasera Tutto è Possibile, Francesco Paolantoni parla del gran finale

Poche settimane fa Stefano De Martino ha salutato il pubblico di Rai 2 e Stasera Tutto è Possibile con un’ultima puntata che sapeva tanto di addio allo show, dove è stato affiancato – come sempre – da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Quest’ultima, nel corso di un’intervista a FanPage, è tornato a parlare del finale del programma: "Non ci aspettavamo neanche noi questa affezione, questo amore, questa disperazione del pubblico quando il programma è finito. Non ci aspettavamo che il nostro addio potesse scatenare questa angoscia". Il comico ha parlato della storia del programma, cresciuto sotto la guida di De Martino fino a diventare un punto fermo del palinsesto di Rai 2: "Pensavamo solo al divertimento nostro e a quello della gente (…) Abbiamo creato pian piano, in un po’ di anni, una piccolissima cosa che poi è diventata quello che è diventata".

Il futuro di STEP, i The Jackal e De Martino

Sul futuro di Stasera Tutto è Possibile, Francesco Paolantoni si è detto sicuro: "Confermo che la produzione ha chiesto a Stefano De Martino di fare un’altra edizione (…) È tutto complicato. Ovviamente, se non c’è Stefano, se si fa un’edizione senza di lui, non ci siamo neanche noi. Il gruppo si dissolve". Senza De Martino, dunque, STEP non tornerà in onda con il suo storico cast, nemmeno sotto un’eventuale nuova conduzione dei The Jackal, secondo alcune voci in pole per raccogliere l’eredità dello show: "So anche io che c’è la possibilità di una conduzione The Jackal (…) li adoro, per carità (…) È soprattutto per Stefano. Stefano per noi è… io, Biagio, Giovanni e Herbert… il gruppo. Ormai siamo quel gruppo lì. Se non c’è Stefano alla conduzione, il gruppo non c’è più. Non funziona più. Di conseguenza, non c’è lui, non ci siamo neanche noi". Paolantoni e Izzo torneranno comunque al fianco di De Martino in prima serata il prossimo 2 maggio per uno speciale di Affari Tuoi.

