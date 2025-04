Stefano De Martino, l’addio (sofferto) a STEP e chi lo rimpiazza: tre nomi caldissimi Le ultime indiscrezioni rivelano la possibilità che il conduttore possa lasciare Stasera tutto è possibile e Rai2 per dedicarsi ad altro: chi lo sostituirà? Scopriamolo.

Da giorni circola l’indiscrezione secondo la quale Stefano De Martino potrebbe dire addio alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile su Rai2 per dedicarsi unicamente ai progetti di Rai1, ovvero Affari Tuoi e alcuni speciali prime time. Nell’ultima puntata di stagione che andrà in onda proprio questa sera (e che vedrà la presenza di Emma Marrone) potrebbe arrivare la conferma di questo, dato che i rumors parlano di un saluto emozionante proprio da parte del conduttore. Mentre attendiamo dunque questa grande conferma, pare vi siano già tre papabili nomi che potrebbero sostituirlo alle redini del programma. Chi sono? Vediamolo.

Stasera tutto è possibile, il successo di De Martino: record di ascolti

Sostituire Stefano De Martino alle redini di STEP non sarà certo facile, soprattutto se consideriamo che il giovane conduttore è riuscito a portare il programma a vette mai viste. Dal 2019 ad oggi, De Martino ha rivoluzione lo show comico portando divertimento, freschezza, ironia e risate. Il pubblico ha dimostrato grande affetto nei suoi confronti e ha apprezzato (come dimostra il record di share di quest’anno) anche la presenza del cast fisso composto da Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Un cambiamento di conduzione sarà senza dubbio un grande azzardo, ma molto dipenderà anche da chi prenderà il sui posto.

Stefano De Martino lascia STEP: chi potrebbe sostituirlo

Davanti all’ipotesi di un addio da parte di De Martino a STEP, diventa inevitabile iniziare a pensare a un eventuale sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero già esserci tre papabili nomi con tutte le carte in regola per prendere le redini dello show comico di Rai2. Il primo è quello della bella e talentuosa Andrea Delogu, conduttrice televisiva e speaker radiofonica che ha già avuto modo di dimostrare più volte il suo grande talento sul piccolo schermo. Tra esperienza, verve, simpatia, umorismo e naturalezza, potrebbe davvero essere la scelta migliore per un programma di questo tipo.

Accanto lei, spunta poi il nome di Teo Mammucari, conduttore storico di programmi di successo che hanno fatto della risata il loro principale punto di forza. Uno showman dalla verve irriverente che potrebbe, di conseguenza, essere adatto al format di STEP. Infine, il terzo papabile nome è quello di Clementino, il rapper napoletano, già volto di Made in Sud e The Voice, dalla verve comica indiscutibile e dal carisma travolgente. Un’altra ottima ipotesi per strappare al pubblico qualche risata. Al momento queste sono soltanto ipotesi, e nulla vieta alla Rai di scegliere anche tra altri nomi, tra cui Bianca Guaccero, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Carlo Amleto e chi più ne ha più ne metta. Per scoprire ciò che accadrà non rimane allora che attendere ancora un po’.

