Sanremo, Carlo Conti indica il suo erede (e 'dimentica' De Martino): l’investitura a sorpresa Il conduttore Rai sembra aver designato, almeno a parole, un papabile successore alla guida della kermesse canora 2027. E scattano i primi dubbi sul collega di Affari Tuoi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Carlo Conti potrebbe avere appena scelto, e comunicato, il suo erede alla guida di Sanremo. Lo ha fatto durante la promozione del Tim Summer Hits 2025, dove il conduttore è impegnato al fianco di Andrea Delogu. E la sorpresa è che, a dispetto dei pronostici, l’astro nascente Rai De Martino potrebbe restare fuori dal progetto. Conti ha invece puntato il dito (in senso buono) verso una collega, navigatissima speaker radiofonica. E adesso resta solo da vedere se le parole del presentatore nascondono già un piano, magari avanzato, per la successione all’Ariston dopo il 2026. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo, Conti designa a sorpresa il suo ‘erede’

Carlo Conti pare aver designato il suo successore. Non un erede, in realtà, ma una conduttrice donna che potrebbe garantire una ventata d’aria fresca al Sanremo del futuro. La frase è arrivata, tra il serio e il faceto, a margine della promozione del Tim Summer Hits 2025, dove Carlo è affiancato da Andrea Delogu. Ed è esattamente la speaker Rai ad essere la protagonista dello scoop clamoroso lanciato dal conduttore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Sicuramente può essere un elemento giusto del cocktail", ha detto Conti, riferendosi alla Delogu come possibile co-conduttrice. "Se non nel 2026, magari nel 2027. L’avevo presa in considerazione per il 2025 solo che poi le ho preferito Malgioglio. Ahahahah!". Battute a parte, però, il nome di Andrea non sembra ‘buttato’ lì tanto per fare. Ma potrebbe invece far parte di un piano studiato a tavolino. Che mira a mettere Delogu nelle condizioni di subentrare, con calma, all’attuale presentatore e direttore artistico della kermesse sanremese.

Il contratto di Carlo Conti e lo smacco a De Martino

Al momento, di certo sappiamo solo che Carlo Conti resterà al suo posto fino all’edizione di Sanremo 2026. Quanto al dopo, si apre già adesso un toto-nomi. E non si esclude l’ipotesi ibrida, ovviamente. Che vedrebbe un Conti, almeno all’inizio, restare al suo posto in qualità di direttore artistico o quantomeno di supervisore. Finché l’erede designato non sarà effettivamente pronto a camminare sulle sue gambe.

In tal senso, stupisce il fatto che De Martino sia finito un po’ in secondo piano. Il mattatore di Affari Tuoi, destinato a condurre anche Stasera tutto è possibile (almeno per la prossima stagione) sembrava la scelta più logica in chiave-rinnovamento. Ma ora si inserisce il nome di Andrea Delogu. E sebbene non si possa escludere una co-conduzione Delogu-De Martino, i dubbi sul futuro dell’ex ballerino restano.

Anche se Conti, con la solita diplomazia, ha aggiunto un dettaglio sul processo di innovazione in atto in Rai. "Il rinnovamento sarà graduale e fisiologico", ha spiegato. "La mia generazione sostituì Baudo, Corrado, Bongiorno. Lo stesso succederà a noi, con i De Martino, Savino, Cattelan".

Potrebbe interessarti anche