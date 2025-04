Stefano De Martino, quanto guadagna con 'Affari Tuoi' e 'Stasera tutto è possibile' Il conduttore campano avrebbe firmato un accordo a sei zeri per diventare il nuovo volto di punta della tv di Stato: le cifre del suo cachet

Stefano De Martino si è imposto come nuovo volto di punta della Rai a suon di record, sia al timone di Affari Tuoi (dominatore assoluto degli ascolti tv dell’access prime time) che alla guida di Stasera Tutto è Possibile, che quest’anno sta toccando cifre mai sfiorate prima. Dopo l’addio di Amadeus, infatti, la tv di Stato ha deciso di investire molto sul conduttore campano che, almeno per il momento, sta ripagando la fiducia con numeri da capogiro. Ma quanto guadagna De Martino? L’ex marito di Belén Rodríguez avrebbe firmato un contratto a sei zeri che lo legherà alla tv pubblica per i prossimi quattro anni, con il sogno Sanremo sempre più vicino a realizzarsi. Scopriamo tutti i dettagli e le cifre.

Stefano De Martino, il cachet: quanto guadagna per Affari Tuoi e STEP

Dopo avere guidato la "rinascita" del Festival di Sanremo, Affari Tuoi e i programmi di punta della tv di Stato, ormai quasi un anno fa Amadeus arrivò ai saluti in Rai per accasarsi nel circuito Discovery, con il quale firmò un contratto stellare. L’investimento da quasi 100 milioni per portare "Ama" su Nove, almeno per il momento, non ha pagato in termini di risultati, tanto che voci sempre più insistenti parlano di un divorzio imminente e di un nuovo progetto in Mediaset per il conduttore dopo Amici. Dall’altro lato, invece, il suo "erede" in casa Rai Stefano De Martino si è imposto alla grande come nuova punta di diamante della tv pubblica, registrando ascolti clamorosi al timone di Affari Tuoi (nonostante le polemiche) e polverizzando ogni record su Rai 2 alla guida di Stasera Tutto è Possibile.

La fiducia (economica e non) della Rai, insomma, è stata ripagata. Stando ad alcune indiscrezioni lo scorso anno la tv di Stato si accordò con un contratto importante (a sei zeri) per fare raccogliere al conduttore campano l’eredità di Amadeus. Come svelò il settimanale Oggi, De Martino firmò un contratto quadriennale da 8 milioni di euro complessivi. Una cifra importante (2 milioni all’anno) che coprirebbe sia la conduzione giornaliera di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1 che la prima serata di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2.

L’ipotesi Sanremo e il futuro di De Martino

Se da un lato, dunque, l’ex pupillo di casa Rai Amadeus potrebbe migrare in direzione Mediaset, Stefano De Martino sembra essere ben saldo al timone di alcuni dei programmi più visti dell’intero palinsesto televisivo. Il suo lauto contratto, inoltre, potrebbe essere "ritoccato" al rialzo a breve: non è un segreto che, dopo il biennio sotto la guida di Carlo Conti, la tv pubblica potrebbe decidere di affidare a De Martino la conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo a partire dal 2027.

