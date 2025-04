Stefano De Martino ed Emma Marrone, il botta e risposta che fa sognare i fan: “Abbiamo questioni in sospeso” La cantante e il conduttore continuano a mostrare la loro grande complicità, alimentando il desiderio di tante persone di poterli rivedere insieme.

La partecipazione di Emma Marrone a Stasera tutto è possibile, invitata dallo stesso conduttore Stefano De Martino, ha scatenato le speranze dei fan che da anni sognano di poterli rivedere insieme. La puntata già registrata andrà in onda proprio domani sera, martedì 8 aprile, ma nelle ultime settimane sono già emersi diversi dettagli, compreso il fatto che i due ex fidanzati siano anche andati a cena fuori insieme (in compagnia degli altri amici e colleghi) dopo la registrazione. Tra risate, scherzi, musica, battute e molto altro, la complicità tra Emma e Stefano è davvero innegabile. Ma ancora non è tutto, perché alcune riprese del backstage del programma pubblicate sui social nelle ultime ora hanno scatenato i fan ancora di più: ecco cosa è successo.

STEP, Emma e De Martino fanno sognare i fan: botta e risposta nel backstage

Ebbene sì, domani sera andrà in onda la puntata di STEP che vedrà la partecipazione della bella e talentuosa Emma Marrone. Per l’occasione, proprio oggi i social ufficiali dello show hanno pubblicato alcune riprese fatte nel backstage che vedono protagonisti proprio Emma e De Martino, scatenando ancor di più le speranze dei fan.

Nel video si vede Emma nel suo camerino mentre truccatrici e parrucchiere la stanno preparando per le riprese. Ad un certo punto, De Martino si affaccia iniziando un botta e risposta tutto da ridere con la cantante. Emma si finge offesa per la mancanza di omaggi e afferma: "Ma non ti ha insegnato niente Maria? Almeno qualche cremina. Io vengo ospite al programma tuo e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro, niente". Immediata la risposta di De Martino: "Vedi? Sei mal pensante, io ho già provveduto".

Stasera tutto è possibile, il ‘regalo’ di De Martino per Emma Marrone

Quando l’inquadratura cambia vediamo De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che confabulano proprio a proposito del regalo di Emma: una casa a Roma. De Martino e Biaggio Izzo sono convinti: Paolantoni deve essere il principale finanziatore dell’acquisto con una donazione di 1 milione e mezzo di euro, mentre De Martino e Izzo offrono 10 euro a testa. Il siparietto, ovviamente, risulta molto divertente, ma il ‘regalo’ non convince del tutto Emma. Ecco allora la conclusione di Stefano: "Ti dico solo una cosa… Domani hai un impegno: ‘Rogito, una bella casa vista mare’". Immediata la risposta di Emma verso la telecamera: "No, no, no! Fatti i fatti tuoi tu, che noi abbiamo questioni in sospeso". Qualsiasi cosa accadrà domani sera, senza alcun dubbio questi due ragazzi continueranno a far sognare tutti con la loro indiscutibile complicità.

