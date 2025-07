Stasera in tv (6 luglio), Ranucci sfida Pino Insegno dopo le polemiche e Report punta al botto. Perché I programmi da non perdere stasera, domenica 6 luglio 2025. Enrico Papi continua con Sarabanda Celebrity contro Report di Rai 3 e Facci Ridere di Rai 2.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 6 luglio 2025.

Stasera in tv (6 luglio), cosa vedere: Facci ridere contro Sarabanda Celebrity e Report

Domenica 6 luglio 2025 la TV generalista propone una prima serata piuttosto movimentata, con un mix di fiction, inchieste, show comici e giochi musicali. Il rivale da battere potrebbe essere Sarabanda Celebrity. Qui il meccanismo è quello del noto quiz musicale, ma in versione vip, con personaggi famosi che si sfidano a colpi di note e canzoni, sotto la supervisione di Enrico Papi. Molto diverso invece l’approccio di Rai 2, che propone Facci ridere, un varietà comico guidato da Pino Insegno. L’idea è semplice: portare in scena gag, ospiti e momenti divertenti, puntando tutto sull’intrattenimento leggero. Il confronto sarà all’ultimo colpo, da una parte la comicità da palco, dall’altra la nostalgia di un format musicale amatissimo. Sarà interessante vedere chi tra i due riuscirà a spuntarla.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore, personaggio che il pubblico ha imparato ad amare episodio dopo episodio. Grazie anche al talento di Vanessa Scalera, che ha trasformato la serie in un piccolo cult. Rai 3 resta fedele alla sua identità con una nuova puntata di Report, che continua a essere un punto fermo per chi vuole approfondimenti seri e ben curati. Tra inchieste, analisi e temi d’attualità, nonostante le polemiche per il taglio di puntate che avverrà nella prossima stagione, il programma di Sigfrido Ranucci è reduce dal botto di share della settimana scorsa, e stasera potrebbe salire ulteriormente vista la concorrenza non irresistibile. Su Canale 5 spazio alla fiction La notte nel cuore, mentre Rete 4 affida la sua prima serata a Freedom – Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo che propone divulgazione, mistero e avventura in giro per il mondo.

Chi invece preferisce passare la serata con un film, può trovare qualche opzione interessante anche fuori dai canali principali. Su Iris va in onda Coach Carter, ispirato alla storia vera di un allenatore di basket e del suo impatto su una squadra di ragazzi in difficoltà. Su 20 c’è King Kong, il grande classico dell’avventura, mentre su La5 è previsto Kiss the Chef – Imprevisti di nozze, una commedia romantica pieno di imprevisti, Insomma, anche questa domenica l’offerta è ricca e molto variegata. Dai casi giudiziari di Imma Tataranni alle risate (più o meno riuscite) di Pino Insegno, fino al revival musicale di Sarabanda Celebrity,

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche