Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino chiude in lacrime (8), Emma è una bomba, Nargi a disagio (5)

Nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, condotta da Stefano De Martino su Rai 2 martedì 8 aprile 2025, è davvero successo di tutto. La protagonista della serata è stata Emma Marrone che, tra C’è posta per te e Affari Tuoi e tra il personaggio della suora e le battute, ha mostrato un lato di sé un po’ nascosto, divertente e leggero. In studio, tra gli ospiti di punta, ricordiamo Fabio Balsamo, Federica Nargi e Brenda Lodigiani, ma non mancano i comici fissi, come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina. Ecco le nostre personalissime pagelle di quella che, secondo le voci, potrebbe essere l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile che vede alla conduzione De Martino il quale – pare – vorrebbe concentrarsi maggiormente sui programmi di Rai Uno.

Stasera tutto è possibile, puntata 8 aprile 2025: le pagelle

Emma Marrone è una bomba, voto 9: frizzante, vitale e spontanea. Bravissima a improvvisare, soprattutto nel ruolo di una suora nella stanza inclinata. Non solo si immedesima perfettamente nella parte a lei affidata, facendo battute sul velo da suora, il cocktail da servire ("Bloody Maria", "Attaccati alla fede"), senza mancare di citare il Dottore di Affari Tuoi quando deve chiamare per finta una persona e si ritrova tra le mani un telefono rosso uguale a quello del game show condotto da De Martino: "Dottore, questi veramente sono affari tuoi!". E ancora la frase "Stefano, sono una suora, non mi far dire cose che non posso dire", che la Marrone dice quando il conduttore insiste nel dire "corre subito ad abbracciarla". Emma diventa l’anima dello spettacolo, sfruttata fino all’ultimo da Stefano De Martino, al quale spesso risponde senza peli sulla lingua: "Non ti permettere di dirmi cosa devo fare e cosa non devo fare" dice in una maniera così seria che dimostra di saper rendere comico anche un momento che sa di piccola tensione, ma che in realtà fa parte del gioco che viene a crearsi lei e De Martino e che ci piace molto: i due si stuzzicano per gran parte del tempo regalando ai fan della coppia una piccola gioia. In quella occasione, lo ricordiamo, il conduttore le aveva ricordato di non potersi muovere. Durante la puntata, poi, ci sono altri momenti in cui risponde a tono al conduttore: "Sono bella ma anche intelligente", oppure "Mi stai proprio sfruttando" ("Dopo tanti anni, una soddisfazione" ribatte De Martino). Oggi Emma dimostra di avere la battuta pronta e di saper improvvisare, e colpisce in questa veste del tutto inedita che vogliamo premiare per quanto inaspettata ed esilarante.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi tra le battute, voto 8: diversamente dall’ultima volta che vi abbiamo parlare della sua conduzione, questa sera De Martino è più in forma che mai e improvvisa più del solito, forse perché ispirato dagli ospiti. Di certo c’è che la presenza di Emma Marrone gli fa bene, perché è con lei che assistiamo alle interazioni migliori. Anche lui è più spontaneo e reagisce alle situazioni con la stessa velocità che vediamo ad Affari Tuoi, programma citato più volte, sia attraverso la colonna sonora (‘Anema e Core‘, tra le altre), sia con la corsa dopo aver vinto a Ruba Gallina (ricorda la consegna della specialità) e nel lanciare la pubblicità: "Fermi tutti, anche voi non cambiate canale, ci rivediamo tra una manciata di secondi!" Ottimi, inoltre, i tempi di battuta, soprattutto nel gioco "Rumori di mimo", dove esce l’immagine della tromba e commenta: "Questa è una speranza". E come punzecchia Emma e Herbert Ballerina, che oggi dà il meglio di sé tra finti entusiasmi e la ‘mano moscia’ con Brenda Lodigiani (che coppia!). Il conduttore perfetto, perché si mette pure in gioco (vedi Ruba Gallina), per un programma che meriterebbe la prima serata di Rai Uno, anche visto i clamorosi ascolti che fa su Rai 2. Merita una citazione anche il discorso finale di De Martino, che in lacrime ha preso commiato dal pubblico spendendo parole che potrebbero far pensare a un suo addio al programma. "E’ una grande opportunità lavorativa, è stata un’esperienza bellissima, un’opportunità per costruirmi quella che oggi posso chiamare famiglia. Ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto.

Vincenzo De Lucia a C’è Posta per Te per Stefano ed Emma, voto 8: Stasera tutto è possibile ci regala un’ultima puntata tutta da ridere e uno dei momenti più alti della stagione con l’imitatore nei panni di Maria De Filippi, pronto a condurre C’è Posta per te, dove viene raccontata la storia di Emma Marrone, in studio perché ha l’urgenza di consegnare al suo ex Stefano De Martino un paio di calzini sporchi dimenticati negli spogliatoi di Amici nel 2009. Vincenzo parte dicendo che Stefano è più presente a casa degli italiani che a casa propria, tanto che il postino sta cercando di consegnargli un pacco da tempo, provando anche a colorarlo di blu scrivendoci sopra ‘Basilicata’, ma non riesce mai a trovarlo. Non solo, perché ha anche chiamato il numero ma ha risposto il Dottore che poi gli ha dovuto offrire 30mila euro per il pacco e infatti ora è arrabbiato con De Martino. E poi inizia a raccontare la storia di Emma, dicendo che lei aspettava il momento giusto per andare a casa del conduttore e consegnarli i calzini: "Per discrezione non l’ha fatto, aspettava sempre tu fossi single, sono passati 15 anni e non è ancora successo". Ed è proprio in questa occasione che Emma mette a tacere le ultime voci su lei e Stefano: "L’unica cosa che torna è un paio di calzini, nessun ritorno di fiamma. Posso assicurarvi che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato", e poi i diretti interessati si abbracciano forte. Vincenzo De Lucia ormai è una garanzia di qualità ed è giusto che la sua bravura venga premiata, e poi ha permesso che il pubblico vivesse questo momento di affetto tra i due ex.

Brenda Lodigiani ‘contagiosa’, voto 8: ma come facciamo a bocciare una comica che riesce a farti ridere semplicemente inventando passi di danza o proponendo espressioni facciali buffe e reazioni sopra le righe a ciò che accade in puntata? Proprio noi poi, che siamo ‘morti’ nel sentirle dire "ho avuto uno spasmo" quando De Martino le ha ricordato: "Non ti puoi muovere" e lei si è mossa, o nell’istante in cui ha citato ciò che è accaduto al Festival di Sanremo con Morgan e Bugo rispondendo "Le brutte intenzioni" a una domanda del conduttore. Abbiamo apprezzato anche la complicità nata tra lei ed Emma Marrone fin dalla prima ‘Stanza inclinata’, dove Brenda interpretava una sua amica e ha donato agli spettatori pure ‘scivolate’ di un certo spessore. E tra occhiolini (mentre pubblicizzava il prodotto Alt Grasso con Fabio Balsamo) e gesti di esultanza (corpo a corpo) durante lo step ‘Rumori di Mimo’, abbiamo assistito a momenti ricchi di vivacità, sintonia e leggerezza.

Giovanni Esposito e Herbert Ballerina danno il meglio, voto 7: due grandi comici, forse un po’ sottovalutati ma che sanno far divertire con poco. Per esempio, Esposito si improvvisa un ‘prestante’ spogliarellista nella ‘Stanza inclinata’ e dice a Emma, una suora nella storia, "Ti porterò all’inferno", oppure quando, durante il gioco ‘Segui il Labiale’ (‘Segui il maiale’ per Paolantoni), le dice: "Neanche con il mio cervello è facile vivere e ci vivo da 50 anni". E poi, costretto a interpretare un ex amore del personaggio di Federica Nargi che si è comportato malissimo, diverte dandosi dell'"uomo di mer*a" e chiedendole di punirlo (il come lo lasciamo alla vostra immaginazione). A Herbert Ballerina, invece, basta guardarlo per sorridere e divertirsi, non perché non sia credibile, ma perché fare espressioni comiche oppure opposte a quelle che la situazione richiederebbe gli viene così naturale che ridere o quantomeno sorridere viene spontaneo.

Federica Nargi non ‘esce’, voto 5: sorridente lo è sempre, così come resta una bravissima ballerina (ma lo aveva già dimostrato a Ballando con le Stelle), però, rispetto agli altri ospiti – Brenda Lodigiani e Emma Marrone in primis – è restia a esporsi, ad allontanarsi dalla sua innata compostezza. Si mette in gioco, perché di alcuni step è anche co-protagonista, ma dà l’impressione di non riuscire a lasciarsi completamente andare: nessuna uscita divertente, nessun atteggiamento un minimo sopra le righe e poca improvvisazione. Insomma, forse Stasera tutto è possibile non è lo show adatto a lei, ma almeno ha preso parte a tutti i giochi a lei proposti, e già questo è abbastanza per non darle un’insufficienza grave, anche perché il nostro vuole essere solo un invito a essere più impulsiva e naturale in quanto sembrava un po’ a disagio.

Francesco Paolantoni fa sempre lo stesso personaggio, voto 4: lo vediamo poco attivo in puntata, probabilmente per scelta della produzione che ha voluto dare maggior tempo agli ospiti (non fissi) della serata, ma in quei rari momenti di partecipazione ripropone sempre le stesse dinamiche: lui che si arrabbia e viene bloccato dal conduttore e Biagio Izzo, come accade nello step di "Ruba Gallina" o quando Colabona non gli dà buona una risposta al quiz. Insomma, sappiamo che potrebbe dare molto di più alla trasmissione, come dimostrato a Tale e Quale Show, e infatti la nostra intenzione è quella di spronarlo a trovare nuove idee per divertire il pubblico.

Fabio Balsamo e il poco spazio a lui dedicato, voto 3: un vero peccato averlo visto poco. Non è certo colpa sua, e infatti bocciamo la scelta di dedicargli un minor spazio rispetto agli altri ospiti non fissi dell’ultima puntata, anche perché negli step a cui ha preso parte le risate non sono mancate, in particolare in quello in cui lui e Brenda Lodigiani hanno dovuto promuovere un prodotto dietetico prima in italiano e poi in spagnolo e giapponese.

