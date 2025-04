Ascolti tv ieri (8 aprile): De Martino saluta Rai 2 con una serata da sogno, Can Yaman fa flop, la iena Gentili va giù Stasera Tutto è Possibile chiude con il 18,2% di share, Il Turco parte dal 10,9%, Morgane cala, flop Un Giorno in Pretura, bene Floris: tutti i dati Auditel

Stefano De Martino saluta Rai 2 e Stasera Tutto è Possibile chiude con un’altra grande prima serata negli ascolti tv. Ieri martedì 8 aprile 2025, infatti, STEP ha toccato il 17,6% di share, staccando le reti ammiraglie. Su Rai 1 Morgane è calato all’11,4% di share, mentre su Canale 5 Il Turco con Can Yaman ha debuttato con il 10,9% di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata di ieri 8 aprile: chi ha vinto tra Morgane, Il Turco e Stasera Tutto è Possibile

Ieri martedì 8 aprile 2025 è andato in scena il gran finale di Stasera Tutto è Possibile, che ha dominato ancora una volta negli ascolti tv. Stefano De Martino ha chiuso in lacrime l’ultima puntata dell’undicesima stagione su Rai 2 (per lui si parla di un futuro più che roseo su Rai 1), segnata da record e numeri da capogiro per lo show. La puntata di ieri di STEP ha toccato il 17,6% di share, radunando 2 milioni e 725mila spettatori e facendo nuovamente meglio delle reti ammiraglie.

Su Rai 1 Morgane – Detective Geniale 4 è sceso all’11,4% di share; la quarta puntata della quarta stagione della serie con Audrey Fleurot è arrivata a 2 milioni e e 4mila spettatori. Su Canale 5, invece, il debutto della nuova serie con Can Yaman e Greta Ferro Il Turco ha ottenuto il 10,9% di share, raccogliendo 1 milione e 835mila spettatori.

Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1 ha appassionato 1 milione e 207mila spettatori, calando all’8,4% di share. Nella prima serata di Rai 3 è tornato Un Giorno in Pretura, condotto da Roberta Petrelluzzi. Il primo dei cinque appuntamenti (dedicato al caso di Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà laziale detto ‘Diabolik’) non è andato oltre il 2,4% di share fermandosi a 488mila spettatori sintonizzati.

Giovanni Floris continua a giganteggiare nel martedì dei talk show al timone di DiMartedì, che ieri ha superato ancora il milione e mezzo (1 milione e 568mila) di spettatori, confermandosi al 9,3% di share su La7. Su Rete 4, invece, È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ha fatto segnare il 4,9% di share con un ascolto medio di 722mila spettatori sintonizzati.

Su Tv8, infine, Dinner Club ha ottenuto l’1,5% di share (217mila spettatori), mentre su Nove Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana ha totalizzato un a.m. di 225mila spettatori, pari a uno share dell’1,2%.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di De Martino e Affari Tuoi

Prima del suo emozionante "addio" a Stasera Tutto è Possibile e alla prima serata di Rai 2, Stefano De Martino ha continuato a dominare anche l’access prime time, dove Affari Tuoi ha coinvolto 5 milioni e 906mila spettatori con il 26,9% di share su Rai 1. La concorrenza di Striscia la Notizia si è invece fermata al 13,6% di share con 2 milioni e 975mila spettatori su Canale 5.

