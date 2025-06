Brignano asfalta Lunetta Savino dopo le ‘critiche’ sui baci: la risposta è perfidissima Il comico ha replicato all'ex collega attrice, che lo aveva 'accusato' di baciare male sul set della fiction Rai. Ma tra i due restano comunque stima e rispetto reciproci.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

A un paio di settimane dall’attacco di Lunetta Savino, ecco puntuale la replica. È Enrico Brignano, ex collega della Savino sul set di Un medico in famiglia, a incaricarsi di persona della risposta (velenosissima). Perché l’attrice lo aveva ‘accusato’ di non essere, per così dire, un gran baciatore. E adesso Enrico, pur ammettendo di essere giovane e inesperto all’epoca, si è deciso a replicare a tono. Con una stoccata, a metà tra l’ironico e il serio, che potrebbe presto scatenare la contro-replica di Lunetta. Ecco di seguito tutti i particolari.

Un medico in famiglia, la stoccata di Enrico Brignano a Lunetta Savino

Lo ha detto chiaro e tondo a La Stampa, Enrico Brignano. Dopo che Lunetta Savino, ospite a Belve dalla Fagnani, si era permessa di etichettare il comico come peggior baciatore sul set. "Forse Enrico Brignano", aveva detto Lunetta in risposta all’intervistatrice Rai. "Ma solo perché è comico, e i comici…non sono portati per certe scene romantiche".

Adesso però Enrico si è vendicato, mentre pochi giorni fa la compagna Flora Canto aveva già rifilato una bella stilettata all’ex Cettina di Un medico in famiglia. E insomma, ora Brignano ha dato ragione alla Savino sul fatto che all’epoca non fosse certo un gran baciatore. Ma si è giustificato dicendo che era giovane, stava muovendo i primi passi nel mondo della tv. Invece poi sarebbe migliorato parecchio.

"Lunetta Savino ha detto che bacio malissimo? Vero ma poi sono migliorato quando ho cambiato partner sul set", ha sentenziato ironicamente Brignano. E poi è arrivata l’aggiunta: "Io e mia moglie Flora Canto cerchiamo di filtrare le notizie ai nostri figli: quando sentono i tg fanno brutti sogni".

Il rapporto tra Enrico Brignano e Lunetta Savino

Resta intatta, in ogni caso, la stima tra Savino ed Enrico Brignano. Lo scambio di battute, infatti, non sembra aver scalfito un rapporto vecchio di decenni. Iniziato proprio sul set iconico di Un medico in famiglia. In quella casa da 10 milioni di spettatori a puntata, Brignano e Lunetta si erano trovati a interpretare rispettivamente i ruoli di Cettina e Giacinto. Finendo per diventare una delle coppie più amate della tv italiana di inizio anni Duemila.

Insomma, anche se i baci all’epoca non sono stati piacevoli, è rimasta un’esperienza unica, tanto per i due attori quanto per il pubblico a casa. Che continua a vedere in Enrico e Lunetta una specie di coppia senza tempo. E come accade per tutte le coppie di questo mondo, ogni tanto, si sa, qualche litigio può anche scappare.

