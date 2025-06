I film più hot di Carolina Rey: gli inizi sul set con l'ex compagno fino al successo con RTL e Unomattina Una brillante carriera cominciata da giovanissima a soli 10 anni fino al successo in radio e in tv: ecco i suoi film da rivedere oggi stesso anche in streaming

Dal debutto in giovanissima età fino alla conduzione di Unomattina Estate: Carolina Rey ne ha fatta di strada, dall’esordio come attrice in teatro con il musical Giulietta e Romeo, a soli 12 anni. Precoce è anche l’arrivo in televisione: la prima volta arriva già nel 2001 nel programma comico Piccole canaglie con Simona Ventura e Pino Insegno.

L’ex compagno Roberto Cipullo e il figlio Filippo

Nata a Roma il 7 ottobre 1991, Carolina Rey si fidanza presto con Roberto Cipullo, produttore cinematografico di circa 20 anni più grande di lei, con cui nel 2018 ha avuto anche un figlio, Filippo, finendo poi per separarsi nel 2024. La passione per il mondo dello spettacolo la porta al ritorno in tv come opinionista e inviata durante gli anni in cui frequenta l’università e l’Accademia Corrado Pani. Dopo aver recitato in Un medico in famiglia 7, il suo primo ruolo da conduttrice arriva nel 2013, quando è chiamata alla conduzione di Tiggì Gulp, un telegiornale per ragazzi.

Tre anni dopo, Fausto Brizzi la sceglie per una piccola parte nel film Poveri ma ricchi e nel frattempo continua a lavorare in televisione in alcune trasmissioni di Rai Gulp e, come inviata, per La settima porta su Rete 4 e La vita in diretta Estate su Rai 1. Nel 2018 torna al cinema nel cast di Sconnessi e, successivamente, nei film Compromessi sposi e Tutte le mie notti.

I successi in Rai con Unomattina e in radio su RTL

Passata temporaneamente sulla rete televisiva Alice per condurre Il boss delle pizze, Carolina Rey torna in Rai con L’anno che verrà, trasmissione che si svolge la notte di capodanno. Sempre sulla televisione di Stato, nel 2020 entra nel cast di Tale e quale show come concorrente, ritornandoci anche nell’edizione del 2023. In questo periodo, Carolina Rey va fortissimo anche in radio: dove è protagonista dal 2022 su RTL 102.5. Sul piccolo schermo, invece, dopo aver collaborato come ospite ricorrente in Oggi è un altro giorno e come inviata per Con il cuore – Nel nome di Francesco, dal 2025 passa a Unomattina, diventando poi la conduttrice della versione estiva del programma, Unomattina Estate.

I film più hot di Carolina Rey da vedere in streaming

Tutti per Uma (2021)

Diretto da Susy Laude, il film racconta la storia fantastica di una famiglia, i Ferliga, viticoltori di professione, composta da soli uomini. I continui litigi dovuti ai problemi della loro azienda, un tempo famosissima in Italia, sconvolgono continuamente la vita quotidiana dei Ferliga, fino a quando una misteriosa ragazza arriva nella tenuta: è Uma, che proverà ad aiutarli a tirar fuori il meglio di ognuno di loro. La pellicola è disponibile in streaming su Now e a noleggio o in acquisto su Amazon Prime Video, Rakuten TV e Chili.

Compromessi sposi (2019)

Con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono e disponibile nel catalogo di Netflix, il lungometraggio ha per protagonisti Ilenia e Riccardo, due giovani ragazzi che decidono di sposarsi nonostante siano consapevoli delle loro differenze: le famiglie, infatti, non sono d’accordo e i loro padri cercheranno in tutti i modi di impedire le nozze. Il film su può vedere in abbonamento su Netflix , Now e Amazon Prime Video.

Un medico in famiglia (2011)

La settima stagione dell’apprezzata serie tv è l’unica in cui Nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, non appare mai, con Nonna Enrica che è infatti costretta a fare avanti e indietro tra Roma, la Puglia e New York, proprio dove si trova Libero. Girata in alta definizione, le puntate raccontano dell’addio del dottor Guido Zanin e del nuovo amore di Maria con il giornalista Marco Levi. Lele, invece, ha finalmente deciso di sposare Bianca, nonostante l’arrivo di Gus. Per vedere la fiction si può utilizzare il servizio streaming della Rai, RaiPlay.

Poveri Ma ricchi (2016)

Ispirato dal film francese Les Tuche, il lungometraggio di Fausto Brizzi ha per protagonisti Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone. La famiglia Tucci non naviga in condizioni economiche stabili, ma un giorno la fortuna decide di baciarla con una ricca vincita alla lotteria. La vita, quindi, è totalmente rivoluzionata tanto che i Tucci sono costretti a trasferirsi a Milano, ma non tutto va come sperato. Il film è disponibile in streaming su Netflix e Now tv, mentre è possibile noleggiarlo o acquistarlo su Rakuten Tv e Chili.

