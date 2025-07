Stasera in tv (8 luglio), sfida di simpatia tra Enrico Brignano e Vittorio Brumotti I programmi tv da vedere stasera 8 luglio, dalle risate di Paperissima Sprint su Canale 5, allo stand up show con Enrico Brignano su Rai 2 e la sicurezza di Bianca Berlinguer.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 8 luglio 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (8 luglio), cosa vedere: Enricomincio da me su Rai 2, contro Paperissima Sprint su Canale 5

Questo martedì 8 luglio si preannuncia una serata piena di alternative interessanti per chi ha voglia di rilassarsi davanti alla TV, tra spettacoli, commedie, talk politici e film per tutti i gusti. Su Rai 2 va in onda Enricomincio da me, lo spettacolo di Enrico Brignano che unisce monologhi comici, momenti più riflessivi e incursioni musicali. Lo show ha già riscosso un buon successo con il pubblico e racconta con ironia alcune tappe della vita dell’attore romano, tra aneddoti, pensieri e un pizzico di nostalgia. Su Canale 5, invece, spazio al classico appuntamento estivo con Paperissima Sprint, tra video esilaranti, gaffe, papere, e le gag del Gabibbo e dei conduttori di turno. Un programma leggero, questo con Vittorio Brumotti e Juliana Moreira, che tirerà la volata alla semifinale del Mondiale per Club Fluminense-Chelsea in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Passando agli altri canali, Rai 1 propone la commedia romantica Un duca all’improvviso, mentre su Rai 3 torna l’appuntamento con Kilimangiaro, che porta lo spettatore in giro per il mondo tra documentari, storie di viaggio e approfondimenti culturali. Su Rete 4 Bianca Berlinguer continua con il suo spazio di approfondimento politico con E’ sempre Cartabianca, che nonostante la programmazione estiva non si prende pause e continua a trattare l’attualità politica con ospiti e dibattiti. Su Italia 1 va invece in onda il film La rivolta delle ex, una commedia con Matthew McConaughey e Jennifer Garner, perfetta se si ha voglia di un film romantico.

Infine, per chi preferisce restare sul lato film, segnaliamo su 20 il thriller Live! – Corsa contro il tempo, su TwentySeven l’intramontabile Superman, e su La 5 la commedia italiana Buongiorno papà, con Bova alle prese con una figlia comparsa all’improvviso a sconvolgergli la vita. Una serata piena di scelte diverse che accontenta sicuramente chiunque.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche