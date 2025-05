Flora Canto, veleno contro Lunetta Savino dopo Belve: “Il bacio con Brignano? Faticoso anche per lui” Oggi, nel salotto de La Volta Buona, la moglie del comico romano ha attaccato l'attrice, dopo le dichiarazioni fatte a Belve. E non le ha certo mandate a dire. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Oggi a La Volta Buona è andata in scena la ‘vendetta’, dura e puntuale, di Flora Canto. La moglie di Enrico Brignano, infatti, ha risposto per le rime all’attrice Lunetta Savino, che ieri a Belve aveva parlato di un fantomatico bacio (sul set) molto deludente con il marito. Insomma, la Canto ha preso la palla al balzo, e ha rifilato un paio di bordate all’ex collega di Brignano. Cercando poi di stemperare la tensione sul finale di chiacchierata. Ecco di seguito tutti i particolari.

Flora Canto, la stoccata contro Lunetta Savino a La Volta Buona

Meglio non mettersi mai – è una regola d’oro – tra moglie e marito. E invece Lunetta Savino, ospite ieri sera nel salotto di Belve, con Francesca Fagnani, ha commesso questo errore fatale. Perché parlando dei baci migliori, e peggiori, sul set, la Savino si è lasciata scappare un commento su Enrico Brignano. Con cui ha collaborato per anni a Un medico in famiglia. Senza però rendersi conto che Flora Canto, moglie del comico, sarebbe poi intervenuta a piè pari per dirgliene due.

"Non ho visto l’intervista perché stavamo facendo se**o", ha scherzato oggi Flora Canto, ospite a La Volta Buona. Poi l’aggiunta velenosa: "Quando le altre ci toccano i mariti… Questa è stata un’uscita un po’ infelice, data anche dalla domanda. Questa cosa la sapevo anche da Enrico. Il bacio è stato faticoso. Lunetta ha dichiarato che non sopporta i baci sul set. Enrico è stato sempre galante".

Flora Canto prende le difese del marito Enrico Brignano

Ma l’apologia di Brignano, con attacco micidiale, non si è certo fermata qui. "Lunetta all’epoca aveva 10 anni più di lui", ha proseguito Flora Canto davanti alla Balivo, parlando del periodo di riprese sul set di Un medico in famiglia. "Il ruolo non l’aiutava. Aveva la parannanza, il mollettone… Un uomo magari non lo ha uno slancio così passionale. Dopo quattro ciak gli hanno detto che era arrivata la pizza e finalmente le ha dato quel bacio".

E infine la conclusione. "Ci sono state attrici che hanno dichiarato che i baci erano anche passionali", ha sottolineato Flora Canto davanti al pubblico di Rai 1. Poi è arrivata la precisazione: ovviamente, tutto quanto detto in studio era solo uno scherzo. Niente di vero contro Lunetta Savino. Ma a molti l’uscita di Flora Canto è sembrata parecchio personale (per non dire altro). Certo è che la Savino doveva aspettarselo. Le domande taglienti della Fagnani possono mettere nei guai. Non è la prima (e non sarà l’ultima) volta che capita.

