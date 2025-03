Enrico Brignano, grave lutto per il comico. È morta la madre Anna: "Ora puoi volare in alto" A dare il tristissimo annuncio è stato proprio l'attore, attraverso un commosso post Instagram: "Veglia su di noi e illumina il nostro cammino".

Un grave lutto ha appena colpito Enrico Brignano. Sua madre Anna è morta e a farlo sapere è stato proprio il comico con un post Instagram pieno d’amore per la donna. "Ciao mamma… ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te é infinito… vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto". Parole commoventi da cui emerge il profondo legame che Brignano aveva con sua madre, una donna che spesso è stata anche protagonista dei suoi sketch sul palco.

Nel post social, ad accompagnare la struggente frase di addio, una carrellata di foto della signora Anna: una sorridente in mezzo alle rose, una di fronte alla torta per i suoi 89 anni, un’altra abbracciata al suo Enrico, e l’ultima nel giorno delle sue nozze, di bianco vestita insieme al marito Antonino, venuto a mancare nel 2011.

Brignano, infatti, aveva perso il padre oltre 10 anni fa, ma non ha smesso mai di ricordalo con stima e affetto, come quando gli scrisse una lettera per raccontargli del suo matrimonio con Flora Canto, in cui usò "Il pulmino Volkswagen che avevi tu, sì per averti più vicino", dei nipotini nati e che non aveva potuto conoscere: "I bimbi crescono, Martina sta imparando a leggere e scrivere e ogni giorno diventa sempre più bella. Vedessi Niccolò, ieri ha fatto i primi due passi da solo senza reggersi, è una forza della natura".

Enrico Brignano, i messaggi di affetto sotto il post per la madre

Sotto al post in cui Enrico Brignano ha dato il triste annuncio della scomparsa di sua madre, sono stati tantissimi i fan, gli amici e i colleghi che gli hanno dimostrato vicinanza in questo difficile momento. Da Paolo Conticini ("Caro Enrico ti sono vicino"), a Tosca D’Aquino ("Ti sono vicina con tutto il cuore!"), passando per Elena Santarelli ("Le nostre più sentite condoglianze"), Patrizia Pellegrino ("Caro Enrico ti sono molto vicina! Che RIP non ti lascerà mai"), e tantissimi altri.

