Stefano De Martino beccato con una bellissima mora: nuovo amore? La reazione sospetta Il conduttore di Affari Tuoi ha un nuovo amore? Il clamoroso gossip e l'indizio che insospettisce

Nuovo amore per Stefano De Martino? Il conduttore dei record nelle ultime ore è al centro di un succoso gossip che lo vedrebbe impegnato con una nuova fiamma, una donna mora e "bellissima". A riportare il succoso pettegolezzo sul golden boy della tv italiana, l’uomo dai record di ascolti è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che tramite i suoi canali social pubblica una testimonianza sull’amatissimo conduttore di Affari Tuoi, beccato in un momento di relax lontano dagli studi televisivi. Stefano De Martino è stato visto infatti, nelle ultime ore, farsi una bella passeggiata per le strade di Milano in compagna di una ragazza mora definita "bellissima".

Nuovo amore per Stefano De Martino dopo Belen?

Il conduttore napoletano non ha mai nascosto l’interesse per le donne ma, dopo la difficile chiusura della storia d’amore con la ex moglie e madre del figlio Santiago, Belen Rodriguez, ancora nessuna è riuscita a farlo uscire allo scoperto diventando la sua nuova fiamma. Stefano De Martino ha infatti accuratamente mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale negli ultimi due anni e, anche se le voci che lo hanno raccontato impelagato in flirt più o meno brevi non sono mancate, il conduttore di Affari Tuoi è riuscito a non far trapelare praticamente niente delle sue avventure del cuore in mesi in cui, questo anche c’è da tenerlo a mente, è stato impegnatissimo dal punto di vista professionale.

Proprio data questa premessa, ciò che ha insospettito di più di questo ultimo gossip su una presunta nuova fiamma di Stefano De Martino, è stata la reazione del conduttore, a dir poco clamorosa.

Sempre secondo quanto riportato da Amedeo Venza infatti, la passeggiata a due di Stefano De Martino in compagnia di questa donna bellissima e, per ora misteriosa, non è passata inosservata. E d’altronde, come avrebbe potuto? Stiamo parlando dell’uomo arrivato a incollare al piccolo schermo fino a 6 milioni di telespettatori a sera. Non stupisce anzi, appare scontato, che il conduttore sia stato notato da alcuni passanti che si sono fatti avanti per salutarlo e anche per chiedergli la disponibilità a scattarsi una foto con loro. A questo punto, la reazione di Stefano De Martino è sembrata rivelatrice: invece di declinare, il conduttore si è rivelato disponibile e pronto a scattarsi un selfie, mentre la donna insieme a lui è stata ben attenta a ritrarsi per essere sicura di non venire immortalata nell’immagine. Il tutto però in un’atmosfera cordiale e distesa, come in un normale pomeriggio all’insegna del relax e dei propri affetti. Per ora, a questo succoso gossip fresco di giornata non sono seguite conferme. Scopriremo nei prossimi giorni se questa donna misteriosa ha davvero fatto seriamente breccia nel cuore dell’amato conduttore napoletano.

