Ore 14 chiude i battenti. A partire da oggi lunedì 7 luglio 2025, infatti, il talk show di punta del daytime pomeridiano di Rai 2 andrà in "pausa" per l’estate. Dopo un’altra ottima stagione in termini di ascolti (e la conferma col successo dello spin-off in prima serata Ore 14 Sera), Milo Infante si godrà le meritate vacanze fino alla prossima stagione, quando Ore 14 tornerà regolarmente in onda nel palinsesto della seconda rete. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Ore 14 ai titoli di coda: cosa va in onda al suo posto

Oggi lunedì 7 luglio 2025 per Rai 2 si apre ufficialmente la prima settimana senza Ore 14. Appuntamento fisso del pomeriggio, a partire da oggi il talk show condotto da Milo Infante andrà in "pausa" per l’estate fino alla prossima stagione televisiva. Ma cosa andrà in onda al suo posto? Dalle ore 14:00 su Rai 2 andrà in onda il Giro d’Italia Women 2025. Iniziata ieri con la prima delle otto tappe (la cronometro individuale a Bergamo), la 36esima edizione della manifestazione femminile proseguirà fino a domenica 13 luglio 2025, quando ci sarà l’arrivo all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dalle 14:45, invece, spazio ancora al ciclismo, ma questa volta al Tour De France 2025 maschile. Oggi andrà in onda la terza tappa (Valenciennes – Dunkerque); il Tour proseguirà fino al prossimo 27 luglio e terrà compagnia al pubblico di Rai 2 tutti i giorni fino alle 18:00, prima di passare la linea al Tg Parlamento.

Il successo di Milo Infante: quando torna in onda Ore 14 e Ore 14 Sera

Al termine di una stagione da incorniciare dal punto di vista degli ascolti, dunque, da oggi Milo Infante potrà godersi le meritate vacanze. Confermatissimo nel palinsesto di Rai 2, ovviamente, il conduttore tornerà al timone di Ore 14 nella prossima stagione televisiva, a settembre, quando si rinnoverà l’appuntamento fisso nel daytime del pomeriggio di Rai 2. Alla luce del recente successo di Ore 14 Sera (quattro puntate speciali andate in onda in prima serata con ottimi ascolti tv, solo l’ultima è stata ridimensionata dal debutto di Temptation Island) non è da escludere che anche lo spin-off del prime time venga rinnovato per la prossima stagione. Infante, infatti, si candida a diventare un riferimento del palinsesto di Rai 2 e nel panorama dei talk show dedicati al crime,al pari di Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? nel mercoledì sera di Rai 3.

