Stasera in tv (3 agosto): Amadeus sfida Ranucci e Vanessa Scalera cerca il riscatto su Rai 1 Coa vedremo nella prima serata del 3 agosto 2025? Ecco il meglio dei palinsesti tra Imma Tataranni, le inchieste di Report e la Corrida di Amadeus.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 3 agosto 2025.

Stasera in tv (3 agosto), cosa vedere: Report contro La Corrida

La prima domenica di agosto si apre con un palinsesto che mescola volti noti, serie internazionali e programmi d’intrattenimento. Chi ha voglia di lasciarsi coinvolgere da una storia senza tempo e dai toni gialli, può restare su Rai 1, dove torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction con Vanessa Scalera è una certezza per il pubblico: un personaggio sopra le righe, che riesce a essere credibile e umano, ma unico. La Scalera stasera proverà a riscattare la sconfitta rimediata la scorsa settimana contro La notte nel cuore, l’amata soap turca che tanto piace al pubblico di Canale 5.

Chi preferisce l’attualità, trova su Rai 3 una nuova puntata di Report. Nel periodo estivo, il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci continua a proporre servizi d’impatto, ma in versione best of, con il replay delle inchieste più riuscite della stagione televisiva appena conclusa. Stavolta, a sfidarlo direttamente c’è La Corrida di Amadeus, in versione estiva (e in replica) ma capace di ottenere ottimi riscontri di pubblico nelle due puntate trasmesse nelle scorse settimane. Due pubblici molto diversi, e due programmi che si affrontano nella stessa fascia oraria.

Rai 2 invece punta sul crime americano Will Trent, una serie gialla, ma con un forte approfondimento psicologico, mentre su Italia 1 si torna nel mondo surreale di Don Donato e dei suoi seguaci con Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World. Enzo Salvi resta il perno di una saga comica diventata un piccolo cult. Su Rete 4 spazio invece alla divulgazione firmata Roberto Giacobbo, con Freedom – Oltre il confine, tra misteri archeologici e curiosità storiche.

Chi ha voglia di cinema, trova titoli interessanti anche tra i canali successivi. Su Iris va in onda Mandela: La lunga strada verso la libertà, biopic intenso che ripercorre la vita e la lotta del leader sudafricano. Su 20 spazio all’azione con L’uomo con i pugni di ferro, mentre su Cine 34 si torna negli anni Ottanta con Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Una domenica sera che offre un po’ di tutto, insomma.

