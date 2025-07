Ascolti tv ieri (13 luglio): Sinner da record su Tv8, Pino Insegno precipita, Amadeus risale (in replica) Chelsea-PSG vince la prima serata col 16,7% di share, le repliche di Imma Tataranni al 13,3%, Facci Ridere al 4,9% e Sarabanda al 6,3%: tutti i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si chiude con tantissime sfide all’ultimo spettatore. Ieri domenica 13 luglio 2025, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche di Imma Tataranni 2, che poco hanno potuto contro la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG in diretta su Canale 5. Su Rai 2 Pino Insegno è tornato al timone di Facci Ridere e ha lanciato la sfida a Sarabanda Celebrity di Enrico Papi, mentre su Rai 3 il meglio di Report di Sigfrido Ranucci se l’è vista con Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo. Su Nove è tornato in replica Amadeus con La Corrida. Da segnalare anche il boom per Jannik Sinner e la sua storica vittoria a Wimbledon. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e Chelsea-PSG

Ieri domenica 13 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie Imma Tataranni 2. La terza puntata della seconda stagione (in replica) della fiction Rai con Vanessa Scalera ha appassionato 1 milione e 856mila spettatori, risalendo al 13,3% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in scena l’ultimo atto del Mondiale per Club con la finale della FIFA Club World Cup – Chelsea-PSG. La netta vittoria a sorpresa dei blues di Enzo Maresca contro i Campioni d’Europa ha conquistato 4 milioni e 86mila spettatori, arrivando a toccare il 26,7% di share sulla rete ammiraglia Mediaset e dominando il prime time.

Nella serata di ieri Pino Insegno è tornato al fianco di Roberto Ciufoli su Rai 2, dove ha condotto un nuovo appuntamento di Facci Ridere. La terza puntata dello show comico ha raggiunto il 4,9% di share, radunando 676mila spettatori. Su Italia 1, invece, Enrico Papi ha raccolto 789mila spettatori al timone di Sarabanda Celebrity. La sesta puntata dello storico game show musicale – al suo penultimo appuntamento stagionale in prime time, in attesa di sbarcare nella fascia preserale – ha fatto segnare il 6,3% di share.

Dopo il boom di ascolti dell’ultima puntata, Report di Sigfrido Ranucci è tornato in onda con il meglio dell’ultima stagione, ottenendo il 5,7% in prima serata su Rai 3 grazie a 872mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 il terzo appuntamento di Freedom – Oltre il confine condotto da Roberto Giacobbo ha invece interessato 520mila spettatori, calando al 4,1% di share.

Su La7 è andato in onda il film Chocolat. La pellicola del 2000 con Juliette Binoche e Johnny Depp ha totalizzato un a.m. di 470mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Tv8, infine, la Superbike ha fatto segnare l’1,5% di share coinvolgendo 202mila spettatori, mentre su Nove è tornato Amadeus con le repliche de La Corrida, che ieri ha ottenuto il 3,5% di share con 503mila spettatori.

Ascolti: i numeri di ieri: Tv8 da record con Sinner a Wimbledon

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon è valsa non solo una pagina di storia al tennis italiano, ma anche numeri da record per Tv8. La finale di Wimbledon – Sinner-Alcaraz ha infatti toccato il 29,7% di share nel daytime pomeridiano, radunando 4 milioni e 28mila spettatori. A pagarne le "conseguenze" è stata la fascia preserale di Rai 1, con Pino Insegno calato a 2,2 milioni di spettatori al timone di Reazione a Catena, piombato al 14,9% di share.

