Ascolti tv ieri (3 agosto): nuovo colpo di Gerry Scotti, Tataranni in replica e in risalita, la 'seconda vita' di Amadeus La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17,4% di share, Report si conferma al 7,2%, La Ruota ancora oltre i 4 milioni di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si chiude un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 3 agosto 2025, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche della fiction Imma Tataranni 2, mentre in prima serata su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della serie turca La Notte nel Cuore 5. Su Rai 3, invece, Sigfrido Ranucci è tornato protagonista con il meglio di Report, sfidando Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo e La Corrida di Amadeus in replica su Nove. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 3 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda (in replica) Imma Tataranni 2. La sesta puntata della seconda stagione – "La doppia vita di Mister E" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera (che ha recentemente dato l’addio al personaggio del sostituto procuratore) ha conquistato 1 milione e 889mila spettatori, salendo al 15,8% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, continua la serie La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno raccolto 1 milione e 878mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando al 17,4% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio alla serie statunitense Will Trent su Rai 2. I nuovi tre episodi della prima stagione hanno appassionato 558mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Din Don 8 – Viaggio di nozze a Cinecittà World. La pellicola del 2025 con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli ha radunato 497mila spettatori, non andando oltre il 3,9% di share.

Nel prime time di Rai 3 è tornato protagonista Sigfrido Ranucci con il meglio di questa stagione di Report, che dopo gli ottimi numeri della scorsa settimana (sfiorato il milione di spettatori) si è confermato al 7,2% di share con 961mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 il quarto appuntamento di Freedom – Oltre il Confine di Roberto Giacobbo ha invece totalizzato un a.m. di 638mila spettatori, pari al 5,8% di share.

Su La7 Lenin – Cronaca di un mistero ha collezionato 455mila spettatori, pari al 3,4% di share, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – Compro oro si è fermato al 2% di share con 248mila spettatori. Su Nove, infine, Amadeus è tornato alla guida de La Corrida, che ieri ha toccato il 5% di share in replica grazie a 614mila spettatori sintonizzati.

Rai 1 | Imma Tataranni 2 15,8% (885.000 spettatori)

| Imma Tataranni 2 (885.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore 17,4% (1.953.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore (1.953.000 spettatori) Rai 2 | Will Trent 4,2% (000spettatori)

| Will Trent (000spettatori) Italia 1 | Din Don 8 – Viaggio di nozze PD 3,9% (497.000 spettatori)

| Din Don 8 – Viaggio di nozze PD (497.000 spettatori) Rai 3 | Report 7,2% (961.000spettatori)

| Report (961.000spettatori) Rete 4 | Freedom – Oltre il Confine 5,8% (638.000 spettatori)

| Freedom – Oltre il Confine (638.000 spettatori) La7 | Lenin – Cronaca di un mistero 3,4% (455.000 spettatori)

| Lenin – Cronaca di un mistero (455.000 spettatori) Tv8 | I delitti del BarLume 2% (248.000 spettatori)

| I delitti del BarLume (248.000 spettatori) Nove | La Corrida 5% (614.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: altro botto di Gerry Scotti

Nuovo boom per La Ruota della Fortuna in access prime time. Lo storico game show condotto da Gerry Scotti ha raggiunto il 28,4% di share registrato ieri con un ascolto medio di 4 milioni e 71mila spettatori su Canale 5. Su Rai 1 Techetechetè su Topo Gigio ha registrato il 13,5% di share con 1 milione e 926mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche