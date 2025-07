Ascolti tv ieri (6 luglio): Pino Insegno si conferma, Ranucci chiude Report col botto e flop inatteso di Rai 1 La notte nel cuore vince la prima serata col 15,9% di share, le repliche di Imma Tataranni al 12,8%, Facci Ridere al 6% e Freedom risale: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La settimana degli ascolti tv si chiude con delle nuove sfide a distanza. Ieri domenica 6 luglio 2025, infatti, su Rai 1 è tornata Imma Tataranni 2 in replica, confrontandosi con La notte nel cuore su Canale 5. Su Rai 3 spazio a Sigfrido Ranucci e Report, mentre su Italia 1 Enrico Papi è tornato al timone di Sarabanda Celebrity; secondo appuntamento invece per Pino Insegno e Facci Ridere su Rai 2. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e La notte nel cuore

Ieri domenica 6 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 sono proseguite le repliche Imma Tataranni 2. La seconda puntata ("Via del riscatto") della seconda stagione della fiction Rai con Vanessa Scalera ha conquistato 1 milione e 656mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare il 12,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie La notte nel cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno toccato il 15,9% di share, totalizzando un a.m. di 1 milione e 812mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pino Insegno è tornato al fianco di Roberto Ciufoli alla guida di Facci Ridere. Dopo il buon esordio della scorsa settimana (al 5,9% di share), il secondo appuntamento del nuovo show comico di Rai 2 si è confermato al 6% di share, coinvolgendo i 754mila spettatori. Su Italia 1, invece, Enrico Papi ha raccolto 813mila spettatori al timone di Sarabanda Celebrity. La quinta puntata dello storico show musicale – vinta dalla squadra femminile guidata da Anna Tatangelo – ha così ottenuto il 6,7% di share.

Archiviate le polemiche in casa Rai (con tanto di smentita di viale Mazzini su un presunto provvedimento disciplinare nei confronti del conduttore), Sigfrido Ranucci è tornato alla conduzione di Report; la puntata di ieri ha raggiunto il 10,3% di share con un ascolto medio 1 milione e 436mila spettatori su Rai 3. Su Rete 4 il secondo appuntamento stagionale di Freedom – Oltre il confine condotto da Roberto Giacobbo ha invece collezionato 628mila spettatori, risalendo al 5,3% di share.

Su La7 è andato in onda il film Nel nostro cielo un rombo di tuono. Il docu-film dedicato alla storia del capocannoniere della Nazionale italiana Gigi Riva, scomparso lo scorso anno, ha appassionato 214mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Tv8, infine, I Delitti del BarLume ha fatto segnare l’1,9% di share grazie a 254mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove è tornato Amadeus con le repliche de La Corrida, che ieri ha raggiunto il 3,1% di share con 412mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche