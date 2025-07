Stasera in tv (13 luglio): Amadeus sfida Papi col suo (unico) successo, straordinari estivi per Ranucci e Report I programmi tv da vedere oggi (domenica 13 luglio). Su Rai 1 va in onda Imma Tataranni, Canale 5 riprende la sfida di Sarabanda Celebrity con la Corrida su Nove.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 13 luglio 2025.

Stasera in tv (13 luglio), cosa vedere: Sarabanda Celebrity su Canale 5 e la Corrida su Nove

Domenica 13 luglio la prima serata si anima tra il ritorno di personaggi amati, programmi di intrattenimento e qualche spunto interessante. Una programmazione estiva, ma molto poco vuota. Su Rai 1 si rivede Imma Tataranni – Sostituto procuratore, che continua a essere una certezza per chi ama le fiction italiane. La protagonista, interpretata da Vanessa Scalera, è ormai entrata nel cuore del pubblico che ama quel mix di ironia e sagacia del pubblico. Ma le proposte più interessanti della serata saranno Sarabanda Celebrity su Italia 1 e La Corrida sul Nove. Il primo show punta sulla nostalgia di uno dei quiz musicali più amati di sempre, riproposto in versione vip, il secondo invece riporta in tv l’atmosfera da Corrida di sempre, con Amadeus pronto a fare spettacolo. Mentre Sarabanda sarà in onda con una puntata inedita, la messa in onda de La Corrida sul Nove riguarda una replica dell’edizione trasmessa lo scorso autunno e premiata con ottimi risultati di share, forse l’unico programma di Amadeus sul Nove che ha davvero funzionato.

Rai 2 invece punta tutto sulle risate con Facci ridere, il nuovo show guidato da Pino Insegno. Un palco, una giuria e una sfilata di comici che si mettono alla prova tra sketch, battute e improvvisazioni. Chi vuole invece qualcosa di più serio, come ogni domenica può contare su Report, in onda su Rai 3 ma stavolta in modalità best of, visto che la stagione del programma è terminata la scorsa domenica. Su Canale 5 torna Paperissima Sprint, con i suoi video amatoriali e le sue papere, a cui seguirà la finalissima del Mondiale per club tra Paris Saint Germain e Chelsea. Chiudiamo con Freedom – Oltre il confine, in onda su Rete 4, che resta fedele al suo spirito esplorativo, con Roberto Giacobbo che continua a portare gli spettatori in giro per il mondo e dentro i misteri della storia.

E per chi preferisce passare la serata con altri film, non mancheranno proposte adatte. Su Iris va in onda La ricerca della felicità, con Will Smith nei panni di un padre pronto a tutto per costruire un futuro migliore. Su 20 l’adrenalina è garantita da Wanted – Scegli il tuo destino, mentre su La 5 c’è spazio per una commedia romantica come Kiss the Chef – L’albero della vita, perfetta per chi vuole qualcosa di più leggero e sentimentale. Quindi la serata del 13 luglio ha qualcosa da offrire a tutti.

