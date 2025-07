Stasera in tv (20 luglio): la strana rinascita di Amadeus, Enrico Papi chiude Sarabanda (e poi cambia canale) I programmi da non perdere stasera, domenica 20 luglio 2025. Report di Rai 3 continua contro Imma Tataranni ed Enrico Papi con il suo Sarabanda Celebrity.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 20 luglio 2025.

Stasera in tv (20 luglio), cosa vedere: Report contro Sarabanda Celebrity e Facci Ridere

Domenica sera la tv generalista ci porta varie proposte, con Rai e Mediaset che imboccano strade quasi opposte: da un lato l’approfondimento, dall’altro il varietà e i giochi da studio TV. Su Rai 1 torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore, imperdibile per gli appassionati del genere, con Vanessa Scalera e la lingua tagliente della magistrata anticonvenzionale che interpreta in giro per magiche location lucane. Toni completamente diversi su Rai 2, dove va in onda Facci ridere, il programma comico con Pino Insegno. Sketch, battute e tante risate in questo varietà televisivo che stasera potrà contare su tre ospiti vip d’eccezione: la showgirl Elenoire Casalegno, il conduttore Teo Mammucari e l’attrice Giovanna Sannino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il vero confronto tra due mondi diversi, questa serata è tra Rai 3 e Italia 1, con due programmi molto amati. Su Rai 3 c’è Report, lo storico programma d’inchiesta di Sigfrido Ranucci che anche in piena estate non rinuncia al suo sguardo critico sulla realtà, con Indagini, retroscena e approfondimenti. Dalla scorsa settimana Report va in onda in modalità Best of, ma questo non ha impedito un ottimo riscontro di share (5,7%) nell’ultima puntata. Su Italia 1, invece, torna Sarabanda Celebrity, una gara musicale che richiama i grandi fasti del format. A guidare tutto c’è Enrico Papi, come sempre sopra le righe, con concorrenti famosi e giochi ormai cari al pubblico. Quella in onda stasera sarà l’ultima puntata, ma da domani Papi sarà promosso nel preserale di Canale 5 (ore 18.45) con una versione NIP del programma.

Su Canale 5 va in onda La notte nel cuore, parliamo della nuova soap turca del quinto canale. Non manca anche Rete 4, dove prosegue il viaggio di Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo continua a esplorare misteri, leggende e luoghi ai margini, tra storia e scienza. Nel novero dei programmi della serata va citato anche il ritorno di Amadeus sul Nove, che da domenica scorsa ha fatto partire il ciclo di repliche de La Corrida, lo show andato in onda con ottimi risultati alla fine del 2024. Il primo replay di 7 giorni fa ha riscosso il 3,5% di share (504.000 spettatori), un dato ottimo che addirittura supera gli ascolti medi delle puntate inedite di Like a Star, il talent show condotto da Amadeus la scorsa primavera.

E se tutto questo non bastasse, ci sono altri film nel menù: su Iris c’è First Man – Il primo uomo, la pellicola con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong. Su 20 va in onda Ocean’s 8, versione tutta al femminile del celebre franchise, mentre su La 5 spazio alla commedia romantica con Kiss the Chef – Il passato che ritorna. Insomma, la tv di questa domenica sera mette sul tavolo un po’ di tutto.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche