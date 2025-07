Ascolti tv ieri (27 luglio): colpo Canale 5, cadono Insegno e Papi, Ranucci e Amadeus sorprendono in replica La Notte nel Cuore vince la prima serata con oltre 2 milioni di spettatori, Max Angioni al 5,8% di share, Report al 7,3%, La Corrida 4,8%: tutti i dati Auditel

Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 27 luglio 2025, infatti, su Rai 1 sono proseguite le repliche della ficition Imma Tataranni 2, mentre in prima serata su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della serie turca La Notte nel Cuore 5. Max Angioni è stato costretto a "traslocare" per fare spazio a Temptation Island questa settimana, mentre su Rai 3 il meglio di Report di Sigfrido Ranucci si è scontrato ancora con Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo e La Corrida di Amadeus in replica su Nove. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 27 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda (in replica) Imma Tataranni 2. La quinta puntata della seconda stagione ("Il peso dell’anima") dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha appassionato 1 milione e 738mila spettatori, facendo segnare il 14,5% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è proseguita la serie La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno raccolto 2 milioni e 88mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 18,3% di share.

Arrivato ai saluti al timone di Facci Ridere, Pino Insegno ha lasciato il prime time di Rai 2 alla serie statunitense Will Trent. I primi tre episodi della prima stagione hanno conquistato 548mila spettatori, pari al 4,1% di share. Max Angioni è stato costretto a "traslocare" nello slot della domenica sera di Italia 1 per evitare la concorrenza di Temptation Island (che andrà in onda per ben tre appuntamenti) in settimana. La terza puntata di Max Working – Lavori in corso ha radunato 680mila spettatori, ottenendo il 5,8% di share.

Ancora spazio al best of di questa stagione di Report su Rai 3. Il programma condotto da Sigfrido quarto ha raggiunto il 7,3% di share sfiorando addirittura il milione (958mila) di spettatori. Su Rete 4 il terzo appuntamento di Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo ha invece collezionato 627milamila spettatori, pari al 5,4% di share.

Su La7 Navalny – Cronaca di un omicidio ha totalizzato un a.m. di 382mila spettatori, pari al 2,9% di share, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – Mare forza quattro ha raggiunto il 2,2% di share con 290mila spettatori. Su Nove, infine, Amadeus (al centro di nuove voci di addio al circuito Discovery) è tornato alla guida de La Corrida, che ieri ha toccato il 4,8% di share in replica grazie a 620mila spettatori sintonizzati.

Ascolti, i numeri di ieri: Insegno e Papi calano

Continua il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time, con La Ruota della Fortuna ieri al 26,3% di share e 3 milioni e 720mila spettatori su Canale 5. SU Rai 1 Techetechetè ha invece registrato il 26,8% di share con 2 milioni e 377mila spettatori.

La fascia preserale delle reti ammiraglie, invece, è stata notevolmente ridimensionata dallo sport. L’arrivo del Tour (9,9% di share) e soprattutto il ritardo della Formula (11% di share su Tv8) hanno fatto calare sia Pino Insegno e Reazione a Catena (ieri al 18,5% di share) che Enrico Papi e Sarabanda (14,1% di share).

