Ascolti tv ieri 20 luglio: Bianca Guaccero saluta, Gerry Scotti domina, Insegno e Papi chiudono (quasi) i battenti La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17,7% di share, Facci Ridere chiude al 5,9% e Sarabanda in crescita al 7,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

La settimana degli ascolti tv si chiude con tanti addi, ma non definitivi. Ieri domenica 20 luglio 2025, infatti, su Rai 1 è tornata in onda (in replica) la ficition Imma Tataranni 2, a sfidare la serie turca La Notte nel Cuore in prima serata su Canale 5. Su Rai 2 Pino Insegno ha chiuso i battenti di Facci Ridere, mentre su Italia 1 è calato il sipario su Sarabanda Celebrity (ma Enrico Papi continuerà la sua stagione nel preserale di Canale 5). Su Rai 3 il meglio di Report di Sigfrido Ranucci si è scontrato nuovamente con Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo. Su Nove è invece tornato in replica Amadeus con La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e Chelsea-PSG

Ieri domenica 20 luglio 2025 in prima serata su Rai 1 sono proseguite le repliche di Imma Tataranni 2. La quarta puntata della seconda stagione ("Un mondo migliore di questo") della fiction Rai con Vanessa Scalera ha conquistato 1 milione e 697mila spettatori, registrando il 13,5% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata la serie La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno appassionato 1 milione e 901mila spettatori, arrivando a toccare il 17,7% di share sulla rete ammiraglia.

Ultima serata da protagonista del prime time di Rai 2 per Pino Insegno che, al fianco di Roberto Ciufoli, ha condotto il gran finale di Facci Ridere. La quarta e ultima puntata dello show comico ha raggiunto il 5,9% di share, radunando 720mila spettatori. Ultimo appuntamento anche per Enrico Papi al timone di Sarabanda Celebrity in prima serata su Italia 1. La settima e ultima puntata dello storico game show musicale ha raccolto 878mila spettatori, chiudendo in crescita al 7,3% di share. L’avventura di Papi non è però finita qui, dal momento che a partire da stasera Sarabanda sbarcherà nella fascia preserale di Canale 5 per sfidare proprio Insegno e Reazione a Catena.

Ancora spazio al meglio di questa stagione Report di Sigfrido Ranucci su Rai 3, che ha ottenuto il 6,4% di share facendo registrare un ascolto medio di 860mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 il terzo appuntamento di Freedom – Oltre il confine condotto da Roberto Giacobbo ha invece coinvolto 590mila spettatori, salendo al 5,1% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Bianca Guaccero saluta

Nella fascia preserale di ieri domenica 20 luglio 2025 è andata in onda l’ultima puntata di TecheTeche Top Ten. Condotto da Bianca Guaccero, lo spin-off di Techetechetè (che tornerà in onda da stasera) ha chiuso al 15,8% di share su Rai 1 con 2 milioni e 183mila spettatori in una fascia oraria sempre più dominata da Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, ieri al 25,1% di share (quasi 3 milioni e mezzo di spettatori) su Canale 5.

