Stasera in tv (27 luglio): Ilary Blasi cambia canale e il riscatto di Amadeus (in replica) I programmi tv da vedere oggi (domenica 27 luglio). Imma Tataranni (Rai1) sfida La notte del cuore (Canale 5). Repliche di lusso su La5 e Nove con Battiti Live e La Corrida.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più accattivanti ai talk, fino ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 27 luglio 2025.

Stasera in tv (27 luglio), cosa vedere: da Report su Rai 3 a Max Working su Italia 1

Questa sarà una di quelle sere in cui sedersi sul divano e lasciarsi trasportare da quello che offre la TV. E stavolta l’offerta è davvero variegata. Ad esempio, chi ha voglia di una fiction italiana consolidata troverà su Rai 1 un nuovo episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera nei panni della PM più fuori dagli schemi della TV. Su Rai 2 spazio invece alla serie tv crime americanoa Will Trent, che prende il posto dello show di Pino Insegno e Roberto Ciufoli Facci ridere (terminato la scorsa settimana), mentre Rai 3 punta come sempre sul giornalismo d’inchiesta con Report, in una versione best of che la scorsa settimana non ha impedito al programma di Sigfrido Ranucci di incassare un ottimo 6,4% di share.

Programmi tv oggi domenica 27 luglio, repliche di lusso: Battiti Live su La5, La Corrida sul Nove

La’opzione forte della serata, però, è probabilmente La notte nel cuore, la soap turca in prima serata che sta conquistando una fetta di pubblico sempre più ampia, come dimostra il 17,7% di share della scorsa settimana. Su Italia, invece, c’è la novità Max Angioni, che cambia giorno della settimana e lascia il martedì sera (per evitare lo scontro con Temptation Island). Il suo Max Working – Lavori in corso, che punta tutto su sketch, risate e prove tra i lavori più assurdi e improbabili, sarà la scelta perfetta per chi vuole chiudere il weekend senza pensieri. Ma occhio anche a La 5 con Cornetto Battiti Live, che continua a portare le hit dell’estate direttamente nelle nostre case anche in differita, con l’aiuto della conduttrice Ilary Blasi. Il Nove, invece, ripropone La Corrida. Lo show di Amadeus la scorsa settimana ha incassato il 3,8% nonostante si tratti un ciclo di repliche. Un risultato, paradossalmente, superiore agli ascolti ottenuti da ‘Ama’ con altri programmi in prima visione, come The Cage e Like a Star.

Chi invece preferisce un po’ di evasione o un buon film, può fare un salto sugli altri canali. Su Iris va in onda il cult sportivo Fuga per la vittoria, mentre su 20 troviamo il thriller fantascientifico Repo Men, per chi ama l’azione dalle atmosfere distopiche. Insomma, ce n’è davvero per tutti: dalla cronaca all’umorismo, passando per i drammi d’amore e le storie di sport. Basta solo scegliere il canale giusto.

