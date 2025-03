Stasera in tv (26 marzo), Mare Fuori 5 sfida Sciarelli e Gerry Scotti, Cazzullo verso una serata da record Tutti i programmi tv da non perdere stasera. Dalla nuova stagione di Mare Fuori su Rai 2, fino alle inchieste di Fuori dal Coro e Chi l'ha visto?

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 26 marzo 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (26 marzo), cosa vedere: Chi l’ha visto contro lo Show dei record

La serata televisiva del 26 marzo 2025 offre un’ampia scelta di programmi e film per tutti i gusti. Su Rai 1, la serata si apre con Affari tuoi, il celebre gioco dei pacchi di Stefano De Martino che appassiona il pubblico da anni, seguito dal film Io Capitano, diretto da Matteo Garrone, che racconta il viaggio di due giovani senegalesi in cerca di una nuova vita in Europa. Dopo la ‘sbornia’ d’ascolti della scorsa settimana con Roberto Benigni, stasera la prima rete potrebbe faticare più del previsto contro Lo Show dei record di Gerry Scotti, in cerca di riscatto dopo il deludentissimo 11,9% di share dell’ultima puntata.

Programmi tv stasera, mercoledì 26 marzo: parte Mare Fuori 5 e Cazzullo brilla su La7

Ma tra la serata televisiva offre anche altre due opzioni particolarmente allettanti, entrambe offerte dalla tv pubblica. Su Rai 2, infatti, parte l’attesissima quinta stagione di Mare Fuori, la serie tv che gira attorno alle storie di giovani detenuti dell’IPM (Istituto Penale per minorenni) di Napoli. Da anni la serie è diventata un fenomeno di massa, un piccolo cult soprattutto per le generazioni più giovani che l’hanno trasformata in un grande successo anche sul web, poiché di Mare fuori sono tra i contenuti più visti di sempre su Raiplay. Rai 3, invece, propone l’immancabile puntata di ‘Chi l’ha visto?’, con Federica Sciarelli pronta a investigare sui casi caldi della cronaca italiana come al solito seguito da uno zoccolo duro di spettatori fortissimo, come testimonia il 9,6% di share conquistato nella puntata di mercoledì scorso.

Su Italia 1, invece, si cambia completamente registro con Jack Ryan – L’iniziazione, mentre su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, per chi vuole approfondire i temi di attualità e politica. Da segnalare, inoltre, la partenza su La7 del nuovo ciclo di episodi inediti di Una Giornata Particolare, il programma d’approfondimento storico di Aldo Cazzullo, una delle rivelazioni dell’ultima stagione televisiva. Da stasera – e per quattro mercoledì – il giornalista va in onda con quattro puntate speciali dedicate al più importante racconto della storia: Il Grande Romanzo della Bibbia. Il programma, seguitissimo nelle ultime settimane nonostante le puntate in replica, potrebbe essere una delle sorprese della serata e certamente polarizzerà un buon numero di spettatori su La7.

Per chi preferisce il cinema, anche i canali tematici offrono opzioni interessanti. Su 20, va in onda Jupiter – Il destino dell’Universo, un’avventura sci-fi che mescola azione e fantascienza. Su Iris, c’è Red Dragon, prequel del celebre "Il silenzio degli innocenti" con il temibile Hannibal Lecter. Infine, su Cine 34, spazio alla commedia italiana con Compromessi sposi.

Una serata ricca di possibilità, tra azione, emozioni forti e approfondimenti culturali: basta solo scegliere il canale giusto!

