Ascolti tv ieri 19 marzo: Roberto Benigni vince (ma non trionfa), Bonolis risale e Gerry Scotti precipita Il Sogno raggiunge 4,4 milioni di spettatori (28,1% di share) in prima serata, flop Canale 5, Sciarelli 9,6%, Giordano 5,6%, Cazzullo 3,4%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Roberto Benigni si prende la prima serata degli ascolti tv. Ieri mercoledì 19 marzo 2025, infatti, lo show del comico toscano Il Sogno ha unito ben 4,4 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 28,1% di share su Rai 1. Un trionfo al quale Gerry Scotti e Lo Show dei Record hanno dovuto assistere impotenti, fermandosi a un deludente 11,9% di share su Canale 5. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri (19 marzo), la prima serata: chi ha vinto tra Il Sogno e Lo Show dei Record

Ieri mercoledì 19 marzo 2025 la prima serata degli ascolti tv ha avuto un protagonista assoluto: Roberto Benigni. Lo show del comico toscano Il Sogno ha infatti trionfato con il 28,1% di share, raccogliendo su Rai 1 ben 4 milioni e 396mila spettatori. Un ottimo risultato, seppure in netto ribasso rispetto ai precedenti one man show di Benigni sulla prima rete, appartenenti a epoche televisive diverse: nel 2002 "L’Ultimo canto del Paradiso" di Dante conquistò il 45,48% di share, 5 anni "Il Quinto dell’Inferno" il 35,68%; nel 2012, "La più bella del mondo" (dedicato al racconto della Costituzione della Repubblica Italiana) toccò il 43,94%, mentre nel 2014 "I dieci comandamenti" arrivò al 33,2% e il 38,3% in due prime serate. Annichilita la concorrenza di Canale 5, dove Lo Show dei Record non è andato oltre l’11,9% di share. La terza puntata dell’undicesima stagione del talent show condotto da Gerry Scotti si è fermata a 1 milione e 707mila spettatori, record negativo del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo il gran finale di Rocco Schiavone della scorsa settimana, Rai 2 ha raggiunto un buon 6,1% di share con The Equalizer 2 – Senza perdono, cha ha conquistato 1 milione e 39mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film con Bruce Willis Red ha appassionato 1 milione e 49mila spettatori, pari al 6,2% di share.

In (lieve) calo Federica Sciarelli e i talk show. Chi l’ha visto? ha registrato il 9,6% di share, confermandosi comunque oltre il milione e mezzo (1 milione e 529mila) di spettatori su Rai 3. Fuori dal Coro e Mario Giordano sono scesi al 5,6% di share, radunando 746mila spettatori su Rete 4, mentre su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 538mila spettatori al timone di Una giornata particolare, che ha ottenuto il 3,4% di share.

Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha fatto segnare il 2,3% di share con 388mila spettatori, mentre su Nove Confusi e Felici si è fermato all’1,3% di share con 219mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time e preserale

Continua l’ennesima settimana trionfale di Stefano De Martino, dominatore dell’access prime alla guida di Affari Tuoi. La puntata di ieri del game show di Rai 1 è volata nuovamente oltre il 30% share (30,8%), coinvolgendo 6 milioni e 268mila spettatori. Bene anche Lilli Gruber, vicina ai 2 milioni di spettatori alla conduzione di Otto e Mezzo (9,5%). Nella fascia preserale, invece, Paolo Bonolis è tornato a "respirare" oltre la soglia del 20% di share con Avanti un altro!, che ieri ha sfiorato i 3 milioni di spettatori. Ancora lontani, però, Marco Liorni e L’Eredità (26,3% di share con 4 milioni e 188mila spettatori).

Potrebbe interessarti anche