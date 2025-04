Stasera in tv (30 aprile): Barbero rimpiazza Cazzullo e Federica Sciarelli stavolta può fare il botto. Perché I programmi tv migliori in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025: Dirty Dancing su Rai 1, Vanessa Incontrada chiude su Canale 5 e la certezza ''Chi l'ha visto?'

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 30 aprile 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (30 aprile), cosa vedere: Chi l’ha visto? su Rai 3 e Tutto quello che ho su Canale 5

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di inchiesta di Federica Sciarelli che, ormai da anni, scava tra segnalazioni, testimonianze e casi irrisolti, cercando di dare un volto e una risposta a chi è scomparso nel nulla. Reduce dall’ottimo 9,6% di share della settimana scorsa, il programma simbolo della terza rete anche stavolta si candida a essere la rivelazione della serata, anche perché la programmazione delle altre reti non offre avversari troppo ostici. Su Canale 5, in prime time, c’è la quarta e ultima puntata di Tutto quello che ho, la fiction che porta sullo schermo una vicenda ispirata a una storia vera, con il volto intenso di Vanessa Incontrada. Finora la miniserie non ha raccolto risultati straordinari (la terza puntata ha girato attorno al 16% di share), anche se il finale di stagione potrebbe spingere qualche spettatore in più a sintonizzarsi su Canale 5. La terza opzione forte della serata riguarda Rai 1, che continua a dedicare il suo mercoledì sera ai film e stasera, dopo l’immancabile appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino, proprone Dirty Dancing – Balli proibiti, il film cult con Patrick Swayze e Jennifer Grey che ha fatto sognare intere generazioni a ritmo di "Time of my life".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stasera in tv (30 aprile), il resto della programmazione

Se Chi l’ha visto?, Tutto quello che ho e Dirty Dancing non soddisfano i vostri gusti, stasera in tv (30 aprile) ci saranno altre proposte molto interessanti a partire da Mare Fuori 5 (Rai 2) che arriva al suo finale con gli ultimi episodi della quinta stagione. Una serie che ha saputo raccontare con sincerità e intensità l’universo dell’IPM di Napoli. Italia 1 punta sull’azione con Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, in cui Tom Cruise torna nei panni dell’infallibile Ethan Hunt per una missione ad alto tasso di adrenalina. Su Rete 4, invece, torna Fuori dal coro, con Mario Giordano pronto a lanciare nuove provocazioni e ad alzare il tono su temi caldi e controversi, mentre La7 propone una nuova puntata del ciclo In Viaggio con Barbero, che rimpiazza Una giornata particolare di Aldo Cazzullo; lo storico, alla vigilia della festa della lavoratori, dedicherà la serata allo speciale ‘Lavoro e Schavitù".

E per chi preferisce una serata ancora più cinematografica, ci sono anche altri titoli da non perdere: su 20 va in onda 10.000 A.C., su Iris No Sudden Move, mentre Cine 34 propone la commedia italiana Simpatici e antipatici. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche