Gerry Scotti, capitombolo dalle scale di Striscia la notizia: il video che fa discutere Il conduttore del Tg satirico ha fatto finta di cadere giù dalle scale dello studio del Tg satirico: le reazioni social e il chiarimento di Gerry Scotti.

Gerry Scotti è caduto dalle scale di Striscia la notizia e così ha fatto il suo "ritorno col botto", così come hanno commentato gli autori dello stesso Tg satirico. Naturalmente si trattava di una gag con tanto di controfigura ma qualcuno è caduto nel tranello e quindi lo scherzo è completamente riuscito. Nonostante fosse una situazione comica però il video ha fatto discutere con chi ha detto che il programma di Antonio Ricci le tenta tutte per rialzare gli ascolti.

La gag della caduta dalle scale di Gerry Scotti a Striscia la notizia

"E allora signore e signori buonasera", ha detto Scotti prima di cadere per oltre dieci scalini e tornare così a condurre Striscia la notizia. Michelle Hunziker che lo affianca nella conduzione gli è corso incontro mentre era a terra, lui si è messo seduto e lei ha esclamato: "Ma lo sai che stai da Dio?", riferendosi ai capelli spettinati del presentatore. La controfigura Giovanni Cadoni che lo ha sostituito era imbottito dalla spalle alle ginocchia e naturalmente sta benissimo. Nonostante ciò qualcuno ha scritto sui social del Tg satirico: "Che volo", "Menomale che non si è fatto male" e ancora: "Poverino mi dispiace è caduto spero che non si sia fatto nulla di grave". Insomma più di una persona ha creduto che la scena fosse reale con Gerry Scotti che cadeva a terra e rotolava giù per gli scalini dello studio. Molti altri invece hanno commentato stizziti accusando la trasmissione di ricorrere a qualsiasi escamotage per alzare gli ascolti: "Cosa non si fa per tentare di rialzare gli ascolti di un programma adatto a persone con la scuola dell obbligo".

Il chiarimento del conduttore

Intervistato da Fanpage il conduttore ha dichiarato di non aspettarsi tanto clamore perché come ha dichiarato: "Non pensavo che una caduta dalle scale potesse destare tanta attenzione. Sto bene, non ho nemmeno un graffio. Pensavo fosse talmente chiaro che la caduta fosse organizzata che sono rimasto sorpreso dalle telefonate di amici, parenti, il fruttivendolo….Siamo dei vecchi e bravi mestieranti. Con gli autori di Striscia è una militanza che io e Michelle abbiamo sviluppato dai tempi di Paperissima, dove gag nelle quali esplodevo, cadevo nelle botole, uscivo dagli armadi nei modi più improbabili, erano all’ordine del giorno". Insomma era soltanto una gag che però a quanto pare ha suscitato un polverone con commenti e reazioni social contrastanti tra chi ha apprezzato lo scherzo e chi meno.

