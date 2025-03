Stasera in tv (24 marzo): Alfonso Signorini sfida Peppino di Capri e Alessia Marcuzzi ci riprova dopo il flop Il meglio della prima serata di lunedì 24 marzo: continua Affari Tuoi, che anticipa il film su Peppino di Capri e la lotta tra Obbligo o Verità e il GF.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 24 marzo 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (24 marzo), cosa vedere: Grande Fratello vs Peppino Di Capri e debutta Alessia Marcuzzi

La serata televisiva del 24 marzo 2025 offre un’ampia scelta tra programmi e film, adatti a tutti i gusti. Su Rai 1, il pubblico potrà seguire Affari tuoi, che dopo lo stop di ieri sera torna a tenere compagnia agli spettatori con la sua combinazione di fortuna e strategia. A seguire, la prima rete trasmettere in onda il film tv Champagne – Peppino Di Capri, un omaggio al celebre artista della musica italiana. L’alternativa principale alla prima rete è il Grande Fratello, che torna su Canale 5 con l’attesissima semifinale che servirà a stabilire la rosa definitiva dei concorrenti che lunedì 31 marzo prenderanno parte alla finalissima del reality. Reduce dall’ennesimo dato di ascolti poco brillante (lunedì scorso il Gf ha rimediato il 16,4% di share), stasera Alfonso Signorini potrebbe finalmente vedere impennarsi gli indici d’ascolto, per due motivi. In primis, la finale sempre più vicina che fungerà da catalizzatore per il pubblico; ma anche e soprattutto per la concorrenza meno agguerrita della prima rete che negli ultimi lunedì ha tolto luce a Canale 5 con la serie Belcanto (terminata la scorsa settimana). Ma oltre a Peppino di Capri e al Grande Fratello, stasera c’è un’altra opzione che potrebbe far breccia nei gusti dei telespettatori. Su Rai 2, infatti, debutta Alessia Marcuzzi, che torna in onda sulla tv pubblica dopo il mezzo flop della seconda stagione di Boomerissima. Il nuovo programma della ‘Pinella’ si intitola ‘Obbligo o Verità’ ed è una sorta di talk show dissacrante in cui la conduttrice metterà intorno a un tavolo diversi vip tra confessioni e risate; tra gli ospiti della prima puntata ci saranno anche Geppi Cucciari e Selvaggia Lucarelli.

Programmi tv stasera, lunedì 24 marzo: Massimo Giletti, Nicola Porro e Corrado Augias

Su Rai 3, invece, spazio all’informazione con Lo stato delle cose, il programma di Massimo Giletti che affronta temi di attualità e approfondisce le questioni più rilevanti del momento con analisi e reportage esclusivi. Per gli amanti del cinema, Italia 1 propone Spider-Man: Far From Home, un’avventura che porta il giovane supereroe in giro per l’Europa tra nuove sfide e minacce da affrontare. Su Rete 4, invece, andrà in onda Quarta Repubblica, il talk show dedicato ai temi di politica ed economia con dibattiti e interviste ai protagonisti dell’attualità, mentre La7 offrirà il consueto appuntamento con La Torre di Babele di Corrado Augias.

Chi preferisce una serata all’insegna del grande cinema può sintonizzarsi su Iris, dove sarà trasmesso Codice d’onore, un film che esplora le dinamiche all’interno di un tribunale militare. Su 20, andrà in onda Dead Man Down: Il sapore della vendetta, un thriller che intreccia storie di giustizia e redenzione. Infine, su Cine 34, sarà possibile rivedere Febbre da cavallo – La Mandrakata, sequel della celebre commedia italiana che racconta le avventure di un gruppo di scommettitori incalliti. Tra informazione, intrattenimento e film, la serata televisiva del 24 marzo offre davvero tante opzioni.

Guida TV

