Stasera in tv (12 giugno): l'addio tristissimo a Terence Hill. E Milo Infante fa grande Rai 2 Ripercorriamo tutti gli appuntamenti della prima serata di oggi: da Comedy Match best of, fino ad Avanti un altro, Don Matteo e Ore 14.

A cosa assisteremo questo giovedì 12 giugno 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle principali reti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata.

Stasera in tv (12 giugno), cosa vedere: Avanti un altro contro Ore 14

Giovedì 12 giugno 2025 ci regala una prima serata piuttosto movimentata, con scelte che spaziano dal varietà all’approfondimento, passando per crime, talk show e film cult. Ma andiamo con ordine: la novità più attesa della serata sarà Ore 14 di Sera, che esce dalla sua classica fascia pomeridiana per affacciarsi in prima serata. Milo Infante porta il suo talk d’attualità nella fascia più pregiata della giornata televisiva e avrà la grande occasione per compiere il definitivo salto di qualità dopo 5 anni trascorsi in diretta ogni pomeriggio con ascolti eccellenti. La prima puntata punterà i riflettori sul caso del momento, il delitto di Garlasco, e prevederà la partecipazione di diversi ospiti tra cui Selvaggia Lucarelli e la criminologa Roberta Bruzzone. L’impressione è che, sia per la concorrenza non agguerrita, sia per l’hype elevato che continua ad avvolcere il delitto di Garlasco, Infante potrebbe debuttare a marce alte conquistando un ottimo risultato.

Rai 1 si gioca invece una carta sicura: Don Matteo, un titolo che non ha più bisogno di presentazioni essendo una delle fiction più amate della storia della tv italiana. Quella in onda stasera sarà la quarta puntata della 13esima stagione, un episodio speciale: si tratta, infatti, dell’ultima puntata con Terence Hill prima di lasciar spazio al nuovo protagonista Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Canale 5 proverà a reggere la sfida contro Don Matteo mettendo in campo Paolo Bonolis e Luca Laurenti con una nuova puntata di Avanti un altro Prime time, la rivisitazione serale del game show che da anni spopola nel tardo pomeriggio di Canale 5. Il programma, purtroppo, nelle precedenti tre puntate non ha mai ingranato, come testimonia il 12,4% di share rimediato la scorsa settimana (contro il 15,9% di Don Matteo in replica).

Programmi tv stasera, giovedì 12

Rai 3 si affida a Piero Chiambretti e al suo Donne sull’orlo di una crisi di nervi: un talk sagace e senza filtri, tra confessioni, ironia e provocazioni. Italia 1 propone invece adrenalina pura con FBI: Most Wanted, serie poliziesca americana che segue le indagini di una task force dell’FBI sulle tracce dei criminali più ricercati d’America. Un prodotto solido, per chi ama il genere crime senza fronzoli. Su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, l’approfondimento di Paolo Del Debbio che si concentra su politica, economia e temi sociali, spesso con un taglio piuttosto diretto e dibattiti molto accesi.

E poi c’è la fascia dei film, che offre sempre qualche chicca. Su Iris va in onda Tango & Cash, action anni ’80 con due giganti come Sylvester Stallone e Kurt Russell. Su 20 c’è Man of Tai Chi, film di arti marziali diretto da Keanu Reeves, che piacerà agli amanti del genere. E su Cine 34 si torna alle radici della cronaca nera italiana con Il capo dei capi, miniserie sulla vita di Totò Riina: intensa, cruda, ma sempre avvincente. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Tra risate, inseguimenti, confessioni e vecchi cult.

