Stasera in tv (9 giugno): Amadeus festeggia senza De Martino e Giletti punta a un record storico Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 9 giugno: George Clooney su Canale 5 sfida Nicola Porro e i mondiali di calcio su Rai 1.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 9 giugno 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.

Stasera in tv 9 giugno, cosa vedere: da Ticket to Paradise con Clooney e Roberts, ai mondiali di calcio

Serata ricca quella di stasera, lunedì 9 giugno, con una programmazione che mette insieme sport, film, intrattenimento e un pizzico di attualità. Le opzioni non mancano, e risultano piuttosto variegate.

Su Rai 1 va in onda Mondiali di Calcio Italia – Moldova, una partita importante: si gioca in casa, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, e gli Azzurri devono rimettersi in carreggiata dopo un esordio poco fortunato. La partita della Nazionale farà saltare nuovamente la puntata di Affari Tuoi, con De Martino che tornerà in onda domani sera (ma con una emissione ridotta). Dall’altra parte, su Canale 5, c’è Ticket to Paradise, commedia romantica con una coppia di star irresistibile: Julia Roberts e George Clooney. Ex coniugi con una figlia che decide di sposarsi a Bali e pronti a fare squadra pur di sabotare le nozze. Cosa vincerà? La tensione del calcio, con tutto il suo pathos, o la commedia da grande pubblico con due mostri sacri del cinema internazionale? La scelta, alla fine dipende solo dal pubblico.

Passando alle altre reti, su Rai 2 troviamo Delitti in paradiso, la serie crime ambientata nei Caraibi. Atmosfere tropicali e misteri da risolvere, un buon compromesso per chi ama il giallo ma anche la commedia. Rai 3 propone invece Lo stato delle cose, programma di approfondimento che scava nei temi dell’attualità con taglio analitico e riflessivo. Per Giletti, Nazionale a parte, la batteria degli avversari non sembra irresistibile e dopo il boom della settimana scorsa (7,7% di share) sembra pronto ad alzare ulteriormente l’asticella del suo record personale alla guida del talk. Italia 1 gioca la carta dell’intrattenimento con Così è la vita, il celebre film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Rete 4, invece, non rinuncia al dibattito con Quarta Repubblica, il talk politico di Nicola Porro: tra ospiti agguerriti e toni spesso sopra le righe. Da segnalere anche l’appuntamento sul Nove con la seconda puntata di The Cage, il nuovo game show di Amadeus. Dopo il debutto di ieri sera (favorito dal traino del match Sinner-Alcaraz sul Nove), stasera Amadeus proverà ad approfittare dell’assenza di Affari Tuoi per consolidare la sua nuova proposta presso il grande pubblico. A seguire andrà in onda una nuova puntata di Cash or Trash di Paolo Conticini.

Chiudiamo con un rapido sguardo ai film in onda su altri canali. Su 20 c’è Bus 657, thriller adrenalinico con De Niro e Jeffrey Dean Morgan, dove una rapina finita male si trasforma in una corsa disperata a bordo di un autobus. Su TwentySeven va in onda Speed 2: Senza limiti, sequel del grande classico, con Sandra Bullock e una nave da crociera in balia della tecnologia impazzita. Cine 34, invece, propone un classico della commedia all’italiana: Il vigile, con quel tocco nostalgico e surreale che ancora oggi riesce a strappare un sorriso.

