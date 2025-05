Stasera in tv (5 maggio): Augias sparisce da La7, Elisabetta Gregoraci erede di De Martino su Rai2 Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 parte Gerri, su Canale 5 continua Maria Corleone, e intanto su Rai 2 Elisabetta Gregoraci conduce Audiscion.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 5 maggio 2025. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro dalle grandi serie, ai talk e i programmi più seguiti della TV italiana. Seguite il video per tutti i consigli di visione per stasera.

Stasera in tv (5 maggio), cosa vedere: da Maria Corleone e Gerri e Audiscion

La prima serata di lunedì 5 maggio 2025 si apre con un ventaglio di programmi decisamente vario, pensato per accontentare un po’ tutti i gusti. Su Rai 1 torna l’immancabile Affari tuoi, con il suo carico di pacchi, suspense e sorrisi, e subito dopo spazio alla fiction con Gerri, un nuovo titolo che si sta facendo notare, tratto dai romanzi di Giorgia Lepore: un progetto che ha il sapore del noir, con un taglio tutto italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il vero confronto della serata è quello tra Rai 2 e Canale 5. Da una parte, il debutto di Audiscion, un programma nuovo di zecca con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci, che mescola talenti emergenti e volti noti dello spettacolo, in un format che punta sull’intrattenimento leggero e sulla sorpresa rimpiazzando Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi (andato molto male in quanto a share). Il programma, che sarà un comedy show, punta a raccogliere il testimone di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, che durante l’inverno ha imperversato su Rai 2 con ascolti eccezionali. Dall’altra, Canale 5 rilancia con Maria Corleone, la serie che, dopo il successo della prima stagione, è tornata in prima serata spostandosi al lunedì: un cambio di collocazione interessante.

Nel frattempo, Rai 3 propone l’approfondimento di Lo stato delle cose, condotto da Massimo Giletti, un ritorno importante per la terza rete, che ha scelto di puntare su un volto forte per raccontare l’attualità. Su Italia 1 continua invece la serie d’azione FBI: Most Wanted, ormai un appuntamento fisso per chi ama l’adrenalina e le indagini serrate, mentre su Rete 4, come ogni lunedì, Nicola Porro guida la puntata di Quarta Repubblica, tra dibattiti, inchieste e confronti politici. Su La7, invece, non ci sarà Corrado Augias con il consueto appuntamento del lunedì con La Torre di Babele. Il programma, premiato con ottimi ascolti in questa stagione, sarà rimpiazzato da uno speciale PiazzaPulita intitolato Furbi di guerra.

E per chi preferisce passare la serata con un film, ci sono diverse opzioni niente male. Su Iris torna l’action di culto Demolition Man, un classico anni ’90 che non stanca mai. Sul canale 20, invece, c’è Bullet Train, il film con un ritmo serrato e ambientazioni spettacolari. E per gli amanti del western all’italiana, Cine 34 propone La collina degli stivali, con tutta l’atmosfera dei grandi spaghetti western.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

Potrebbe interessarti anche